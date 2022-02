Les Nuggets prolongent DeMarcus Cousins

Il voulait rester dans le Colorado et son vœu est exaucé. DeMarcus Cousins, qui a commencé la saison à Milwaukee, va en effet rester encore dix jours à Denver, ont annoncé les Nuggets.

Le pivot est adoré par Nikola Jokic et en doublure du MVP 2021, il tourne à 6 points et 7 rebonds de moyenne en 13 minutes. Il sort notamment d’un bon match contre les Nets, avec 5 points et 9 rebonds en seulement 16 minutes.

Pour l’anecdote, sur les cinq rencontres qu’il a disputées avec les Nuggets, « Boogie » n’a encore jamais perdu.