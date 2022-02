Adoré de Nikola Jokic, DeMarcus Cousins traine toujours sa mauvaise réputation

Est-ce que DeMarcus Cousins va finir la saison aux Nuggets ? Convaincant aux Bucks, il n’avait finalement pas été conservé, et désormais, c’est au tour de Denver de statuer sur son cas. Auteur de 5 points et 9 rebonds face aux Nets, l’ancien All-Star arrive au bout de son contrat de 10 jours, et il ne sait pas s’il sera gardé…

« J’aimerais rester ici, j’aimerais vraiment. Je trouve que ça fonctionne bien » a réagi l’intéressé. « Je pense que je peux apporter l’énergie nécessaire pour aider l’équipe à passer un cran« .

A 31 ans, Cousins aimerait se poser, et ce rôle de doublure de Nikola Jokic lui convient très bien. Le Serbe est d’ailleurs favorable à ce qu’il reste.

« J’ai toujours pensé que c’était un mauvais gars. En fait, je l’adore » avoue Jokic. « Avant, on était plus ou moins rivaux, mais c’est vraiment un bon mec. C’est plaisant de trainer avec lui. Il a une super personnalité. Parfois, il devient un peu fou quand les arbitres ne sifflent pas dans son sens. Il m’a prouvé que j’avais tort sur lui. »

« Il faut du temps pour connaître une personne, et ça peut changer un point de vue »

Justement Cousins est déçu d’avoir toujours cette étiquette de « bad boy » collé sur le front.

« C’est frustrant… C’est difficile quand vous êtes au coeur d’histoires avec lequel vous n’êtes pas d’accord. Mais c’est un business qui s’appuie sur des histoires montées sur les gens. Parfois c’est vrai et parfois ça ne l’est pas. Tout ce que je peux faire, c’est continuer d’insister et d’être la meilleure version de moi-même » explique l’ancien pivot des Warriors et des Lakers. « Je sais qui je suis, mais je suis considéré à 100% différemment de tous les autres joueurs de cette ligue. Est-ce juste ? Non. Mais c’est la situation dans laquelle je suis. Je déteste ça. Je pense que c’est injuste. C’est comme ça. Il faut du temps pour connaître une personne, et ça peut changer un point de vue. »

S’il y a bien quelqu’un qui connaît le vrai Cousins, c’est Mike Malone. Si l’intégration se passe d’ailleurs aussi bien, c’est parce qu’ils s’étaient connus à Sacramento, et Cousins avait été très déçu lorsque ses dirigeants s’étaient séparés de l’actuel coach de Denver.

« Il a un impact positif, et il ne faut pas le juger uniquement sur la feuille de stats » prévient Malone. « Il apporte du rebond, de la défense, de la dureté, une dimension physique… Je trouve ça énorme. »

Invaincu avec Denver en cinq matches, Cousins n’est pas maître de son destin, mais Jokic aura fait son maximum pour qu’il reste. « Je pense qu’il peut nous aider. C’est un intérieur talentueux et il peut faire plein de choses sur le terrain. »