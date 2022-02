Le MVP de la nuit | Le nouveau chef-d’oeuvre de Luka Doncic

Luka Doncic et les Clippers, c’est un affrontement, et même un feuilleton qui passionne tout le monde depuis la « bulle » d’Orlando, et à défaut de les éliminer en playoffs, le Slovène continue de leur faire des misères.

Cette nuit, quelques heures après que la direction a envoyé Kristaps Porzingis aux Wizards, Luka Doncic s’est carrément offert un record en carrière face à ses ennemis préférés. Pas de Kawhi Leonard, de Paul George ou même de Pat Beverley pour le gêner, et il plante 51 points. Il termine à deux petits points du record de franchise de Dirk Nowitzki. Le tout à 17 sur 26 aux tirs, avec 9 rebonds et 6 passes, mais aussi 7 balles perdues.

Pour donner une idée de la rivalité entre Luka Doncic et les Clippers, il a dépassé la barre des 40 points à 17 reprises en carrière. Sept de ses perf’ étaient face aux Clippers. Et six de ses huit meilleures performances sont face aux Clippers. La saison passée, dans le Game 7 perdu face aux Clippers, il avait inscrit 46 points.

« Quand vous vous sentez comme ça, rien ne peut vous arrêter »

Cette nuit, il en était déjà à 28 à la fin du premier quart-temps ! C’est plus que sa moyenne sur la saison, et lui-même en était bluffé. « Je me sentais incroyablement bien dans ce premier quart-temps. Tout rentrait. Quand vous vous sentez comme ça, rien ne peut vous arrêter, et vous ne voulez pas que ça s’arrête » explique ainsi le Slovène, qui loupe tout de même trois lancers-francs dans le quart-temps !

Il termine cette première période avec un record personnel, mais aussi de franchise : 7 sur 10 à 3-points.

« Eh bien, ce soir, c’était simplement Luka » soupire Tyronn Lue. « Ce petit step-back à 3-points, on doit faire avec… C’est son tir, et s’il en avait manqué quelques-uns, le match aurait été différent. Mais il les a mis, et c’est pour ça que c’est un très grand joueur. »

Obligé de regarder à deux fois le tableau d’affichage pour vérifier qu’il avait bien mis 28 points dans ce premier quart-temps, Luka Doncic ne va pas baisser de pied. Au milieu du 3e quart-temps, il dépasse les 40 points, et Dallas s’envole : 82-65.

« On a juste continué de lui donner la balle. C’est que j’ai essayé de faire » témoigne Dorian Finney-Smith. « Pour les Clippers, c’est difficile de rester dans le match quand on a quelqu’un qui ne rate rien. »

Nouveau duel dès samedi !

Luka Doncic va tout de même rater des choses. Quatre lancers-francs par exemple. Cela aurait pu coûter très cher quand on a vu les Clippers revenir à -3 à deux minutes de la fin. Mais le Slovène va voler un ballon que le duo Brunson/Finney-Smith va transformer en alley-oop, tandis que Reggie Bullock profitera d’un caviar de ce même Doncic pour repousser définitivement les Clippers sur un 3-points.

« C’était vraiment plaisant à regarder » conclut Jason Kidd à propos du coup de chaud de son leader. « Je n’avais pas grand-chose à faire. Juste de ne pas me mettre en travers de son chemin. »

Samedi, suite probable du show Doncic, puisque les Clippers et les Mavericks se retrouvent à la Crypto.com Arena.