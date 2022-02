La LeBron 19 aura aussi sa version « Saint Valentin »

Toutes les occasions sont bonnes pour travailler l’imagination des équipementiers à travers le monde et la Saint Valentin fait désormais aussi partie de l’actualité des sneakers. Après adidas et sa Giannis Immortality parée d’une rose, c’est à Nike de dégainer sa version « Saint Valentin » de la LeBron 19.

La marque a la virgule a présenté un modèle plutôt coloré puisque la tige blanche est accompagnée de touches de vert et de jaune. Les contours du col et de la languette apparaissent en bleu, tandis que les touches de rose se trouvent sur la semelle intermédiaire et la tirette. Le petit Cupidon sur le talon apporte la touche finale.

La LeBron 19 « Valentine’s Day » sortira courant février au prix de 200 dollars.

(Via SneakerNews)

