Gersson Rosas, l’ancien GM de Minnesota, devient consultant pour les Knicks

Une nouvelle recrue chez les Knicks. Pas sur le terrain, mais dans les bureaux avec l’arrivée de Gersson Rosas, dans un rôle de consultant, nous a appris notre confrère Marc Stein.

L’ancien GM des Wolves, viré en septembre après plus de deux ans à Minnesota, vient apporter son expérience dans une franchise dirigée par Leon Rose (président) et William Wesley (vice-président), qui n’avaient jamais occupé ces postes avant d’arriver à New York.

Gersson Rosas, lui, malgré des soucis avec les Wolves, puisque ses méthodes étaient qualifiées de « dysfonctionnelles », avait également passé 17 années chez les Rockets. Il est donc un observateur avisé et il a des liens avec Leon Rose justement, dont il serait proche.

Aura-t-il le temps de délivrer des conseils d’ici les dernières heures du marché des transferts ? Des rumeurs récentes parlent d’un échange en triangle avec les Lakers et les Raptors, et plus globalement, c’est quasiment chaque joueur ou presque de l’effectif de New York qui est susceptible de bouger, pour sauver une saison bien mal embarquée.