La paire Garland/Allen assure dans le final face aux Spurs

Les Cavs poursuivent leur mue dans la victoire. Cette nuit, ce sont les Spurs qui en ont fait les frais, s’inclinant à l’occasion du retour de Darius Garland, tout juste auréolé de sa sélection au All Star Game, et la première réussie de Caris LeVert.

Après un premier quart-temps équilibré, marqué par les services de Darius Garland pour le dunk d’Isaac Okoro et le alley-oop de Jarrett Allen d’un côté et le dunk de Dejounte Murray de l’autre (29-30), les Cavs ont pris le large suite à un 17-4 alimenté par les missiles à 3-points de Rajon Rondo, Caris LeVert et Cedi Osman (36-46).

Au bord de la rupture, San Antonio a tenu bon jusqu’à la pause grâce aux coups d’éclat de Keldon Johnson. Puis en troisième quart-temps, lorsque le tandem Garland-Okoro est monté en température pour porter l’écart à +23 (73-50), c’est Devin Vassell qui a maintenu les Spurs en vie, bien accompagné par la traction Murray-White (84-71).

Au courage, les Texans ont finalement ramené cet écart à 7 points dans le final, avec l’aide d’un trio White-Vassell-Poeltl inspiré (92-85). Darius Garland a alors repoussé le danger d’un step-back à 2-points. Jarrett Allen s’y est ensuite repris à deux fois pour redonner de l’air aux siens, avant de tuer définitivement le match suite à deux services de Darius Garland (105-87).

Vainqueurs 105-92, les Cavs préservent ainsi leur place au sein du Top 4 de la conférence Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La réponse des Cavs dans le final. Mis sous pression lorsque les Spurs ont ramené l’écart à 7 points, les locaux n’ont même pas eu le temps de paniquer, s’en remettant à Darius Garland, Evan Mobley et Jarrett Allen pour coller un 13-2 dans la foulée et tuer définitivement le suspense.

– Le travail de la paire Mobley-Allen. Parmi les joueurs des Cavs qui vont prendre part au All Star Week-end, les deux représentants du « Very Tall Ball » de Cleveland, bien que privés de Lauri Markkanen, ont encore abattu un sacré boulot dans la peinture. Aux côtés des 15 points et 14 rebonds de Jarrett Allen, le rookie Evan Mobley a aligné 18 points et 12 rebonds. Pour ne rien gâcher, les deux intérieurs ont été actifs dans le final pour assurer la victoire.

TOPS/FLOPS

✅ Darius Garland. Un match plein, à peine nuancé par ses six balles perdues. Le All-Star s’est comporté comme tel en allant chercher le panier qui a relancé son équipe dans le final puis en trouvant Jarrett Allen à deux reprises au meilleur moment.

✅ Caris LeVert. Ovationné par le Rocket Mortgage FieldHouse lors de son entrée en jeu, Caris LeVert s’est rapidement illustré avec un lay-up et un service dans le corner pour le 3-points d’Isaac Okoro. Auteur de 11 points en 28 minutes et malgré un peu de déchet au tir (4/11), il apporte à JB Bickerstaff un précieux « playmaker » de plus en sortie de banc. Sa première sortie a en tout cas été prometteuse.

LA SUITE

Cleveland (34-21) : les Cavs débutent un road trip de trois matchs sur le parquet d’Indiana ce vendredi.

San Antonio (20-35) : les Spurs enchaînent à Atlanta ce vendredi.