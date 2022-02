Même si Ben Simmons n’est pas transféré, Joel Embiid ne fera pas le premier pas

Une partie de la saga autour de Ben Simmons va se terminer ce jeudi. La date limite des transferts va offrir une première vérité : les Sixers auront-ils enfin trouver preneur pour leur meneur de jeu ? D’après les dernières informations d’ESPN, les contacts avec les Nets seraient de plus en plus concrets.

Mais si Simmons reste et n’obtient donc pas son transfert, est-ce qu’il voudra finalement enfiler son maillot pour finir la saison à Philadelphie ? Rien ne le laisse penser, et ce n’est sûrement pas Joel Embiid qui fera un premier pas vers lui.

« Comme je l’ai dit depuis le début de saison : je suis heureux », affirme le pivot All-Star pour l’Inquirer. « Si quelqu’un veut jouer, alors il est le bienvenu. On a des joueurs qui veulent être ici, qui le montrent chaque soir. Il faut montrer qu’on a envie d’être ici. Je ne m’occupe que des joueurs qui sont présents. »

Pas là pour faire du babysitting

Un discours cohérent avec ses déclarations passées, les plus récentes comme les plus anciennes. Le Camerounais a toujours dit qu’avec Simmons, les Sixers seraient meilleurs, mais que s’il fallait faire sans lui, alors cela ne posait aucun problème.

« Celui qui vient jouer ici, je vais le pousser », poursuit le meilleur marqueur de la ligue. « C’est ce qu’on fait tous ensemble pour nous améliorer et gagner le titre. Je l’ai dit, et je ne sais pas quel autre mot utiliser, mais je suis payé pour avoir des résultats et gagner des matches. Pas pour faire du babysitting avec Tyrese Maxey, mais pour le pousser afin qu’il m’aide à gagner des matches. Pareil avec Tobias Harris et avec les autres joueurs. »