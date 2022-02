Gordon Hayward absent jusqu’à nouvel ordre

Les images n’étaient pas belles. En premier quart-temps face aux Raptors, Gordon Hayward s’est mal réceptionné et s’est tordu la cheville gauche, avec en plus, Gary Trent Jr. qui est retombé sur sa jambe.

Heureusement, les examens n’ont pas montré de fracture mais l’ailier souffre tout de même d’une grosse entorse des ligaments de la cheville. Les Hornets ont annoncé qu’il serait absent jusqu’à nouvel ordre.

Un coup dur de plus pour l’ancien de Boston et d’Utah qui était déjà à la peine depuis son retour du protocole sanitaire. Après ses six matches manqués, Gordon Hayward n’avait marqué que 7 points en deux matches, avec un affreux 3/20 au shoot avant cette blessure contre Toronto.