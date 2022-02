Caris LeVert débarque à Cleveland pour « jouer le titre »

La nuit prochaine, les Cavs reçoivent les Spurs avec leur nouvelle recrue : Caris LeVert. Dimanche dernier, alors qu’il était en déplacement avec les Pacers à Cleveland, il avait dû rester à l’hôtel. Une heure et demie avant la rencontre, il avait appris son transfert aux Cavs justement.

C’est donc devant son écran de télévision qu’il a suivi la folle remontée de sa future équipe face aux Pacers. « C’était de la folie franchement, beaucoup d’émotions. Mais au final, je suis super content », livre le joueur de 27 ans, lors de sa conférence de presse d’introduction.

Son enthousiasme est lié à ce qu’il se dégage de cette équipe des Cavs (33 victoires – 21 défaites), surprise de la ligue, à moins de deux victoires du sommet de la conférence Est. « C’est une jeune équipe avec beaucoup d’énergie », remarque le nouveau venu, qui dit déjà ressentir cette « énergie positive » au sein de la franchise.

Parmi ces jeunes, il y a Darius Garland, le premier joueur des Cavs à l’avoir contacté, avec qui l’arrière est impatient de jouer. Il y a aussi une ancienne connaissance, Jarrett Allen, avec qui il a évolué aux Nets. Lors de son premier entraînement, hier, il a envoyé une passe lobée vers son intérieur. « Comme au bon vieux temps », formule l’arrière, « fier du développement » du pivot depuis son départ de Brooklyn.

Caris LeVert s’étonne d’être l’un des joueurs les plus expérimentés de l’équipe avec cinq saisons dans le championnat.

Seuls Ed Davis, Kevin Love et Rajon Rondo, avec tous les trois au moins 11 saisons au compteur, sont en effet plus capés. Après un peu plus de quatre saisons avec les Nets, puis un peu moins de deux saisons dans l’Indiana, il ouvre un troisième chapitre dans sa carrière dans l’Ohio, où il est né et a grandi en regardant les matches des Cavs.

Je suis à l’endroit où je suis censé être

« Ces 14 derniers mois ont été longs, décrit le joueur, en référence à son transfert dans l’Indiana, qui a peut-être sauvé sa vie en raison d’une tumeur au rein détectée à ce moment-là. Au final, j’ai traversé beaucoup de choses et beaucoup grandi à travers ça. J’ai des gens extraordinaires dans ma vie qui m’ont aidé à traverser cette épreuve. Et maintenant, je suis à l’endroit où je suis censé être. Rien n’arrive par hasard. »

Caris LeVert débarque à Cleveland avec une consigne : être lui-même, « et rien d’autre », comme n’ont cessé de lui répéter les dirigeants des Cavs depuis son arrivée. Avec près de 19 points, 4 rebonds et 4 passes cette saison, l’arrière va apporter une menace offensive de plus à Cleveland.

« Il répond à un besoin », juge même son nouveau coach J.B. Bickerstaff, qui se demande encore s’il va l’utiliser en tant que 6e homme. Il est capable de porter le ballon et de créer. Il va aider tout le monde. C’est une arme supplémentaire. Nos adversaires devront choisir leur poison. Il nous rend plus dynamiques et plus dangereux collectivement. C’est aussi un défenseur long et solide. Il rentre des tirs compliqués donc c’est vraiment difficile de préparer un match face à lui. Il nous rend vraiment dangereux. »

Caris LeVert quitte ainsi une équipe des Pacers morose, qui a décidé d’éclater son noyau, pour une équipe qui n’a jamais connu une telle dynamique depuis le départ de LeBron James. « On joue le titre ici », affirme la recrue qui, après ses débuts attendus face aux Spurs, se déplacera vendredi prochain… dans l’Indiana. Le hasard du calendrier fait décidément bien les choses.

Caris LeVert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BRK 57 22 45.0 32.1 72.0 0.4 2.9 3.3 1.9 1.6 0.9 1.0 0.1 8.2 2017-18 BRK 71 26 43.5 34.7 71.1 0.8 2.9 3.7 4.2 2.2 1.2 2.2 0.3 12.1 2018-19 BRK 40 27 42.9 31.2 69.1 0.9 2.9 3.8 3.9 1.9 1.1 1.7 0.4 13.7 2019-20 BRK 45 30 42.5 36.4 71.1 1.1 3.1 4.2 4.4 1.8 1.2 2.6 0.2 18.7 2020-21 * All Teams 47 32 44.1 32.6 81.1 0.7 3.9 4.6 5.2 2.2 1.4 2.2 0.6 20.2 2020-21 * IND 35 33 44.3 31.8 82.2 0.7 4.0 4.6 4.9 2.4 1.5 2.2 0.7 20.7 2020-21 * BRK 12 28 43.5 34.9 76.5 0.8 3.5 4.3 6.0 1.7 1.1 2.2 0.5 18.5 2021-22 IND 39 31 44.7 32.3 76.0 0.8 3.1 3.9 4.4 2.3 0.9 1.9 0.5 18.7 Total 299 27 43.7 33.4 73.7 0.8 3.1 3.9 4.0 2.0 1.1 1.9 0.3 14.7

Photo : Twitter Cavaliers