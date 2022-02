Bradley Beal fait une croix sur la fin de saison !

Absent des terrains depuis cinq matches en raison d’une blessure au poignet gauche, Bradley Beal a consulté plusieurs spécialistes, et il a finalement décidé de se faire opérer. Selon ESPN, qui tient l’information de son agent, cette option va l’obliger à faire une croix sur la fin de saison, et sa saison est d’ores et déjà terminée !

Un coup dur pour le joueur qui a vécu une première partie de saison très compliquée, mais aussi et surtout pour sa formation, en perte de vitesse depuis plusieurs semaines. Sans son leader, Washington a glissé à la 11e place, et l’équipe manque clairement d’un leader pour assurer l’intérim.

Sur le plan contractuel, c’est tout aussi compliqué pour les dirigeants puisque Beal a refusé de prolonger, et il a la possibilité de tester le marché en juillet prochain. Fera-t-il une croix sur une dernière saison à 36 millions de dollars ? Va-t-il accepter de prolonger pour 245 millions de dollars sur cinq ans, ou rejoindre un candidat au titre pour 180 millions sur quatre ans ?

Réponse en juillet, ou dès jeudi, si les Wizards décident de le transférer…