Thaddeus Young serait dans le viseur des Wolves et des Suns

Avec seulement 62 minutes jouées depuis deux mois, Thaddeus Young continue de ronger son frein sur le banc des Spurs. Frustré par sa situation, l’intérieur veut rejoindre un candidat au titre et il pourrait bouger d’ici jeudi.

D’après HoopsHype, le vétéran de 33 ans serait d’ailleurs dans le viseur des Wolves mais également des Suns.

Pour les seconds, ce n’est pas une surprise puisque l’été dernier, ils étaient déjà intéressés par Thaddeus Young, après son arrivée dans le Texas. Les deux franchises auraient même discuté autour d’un échange qui comprenait Jalen Smith, Dario Saric (blessé) et un second choix de Draft pour l’ancien des Sixers, des Pacers et des Nets.

Les premiers, quant à eux, auraient évoqué un transfert autour de Taurean Prince et d’un second choix de Draft afin de récupérer Thaddeus Young, un vétéran solide qui peut les aider pour la fin de saison.