Klay Thompson franchit encore une étape

Avec 29 minutes passées sur le parquet du Paycom Center, Klay Thompson s’est rapproché comme jamais cette saison de la barre des 30 minutes. Et autre élément important : il a joué 17 minutes en seconde période.

« C’est un moment important pour moi, j’espère pouvoir construire là-dessus », explique l’arrière à ESPN, après 21 points dans cette rencontre. « Je me sens très bien. Et aussi, je n’ai perdu aucun ballon, ce qui n’est pas arrivé cette saison je crois (une fois en réalité, contre Brooklyn). »

L’arrière de Golden State a disputé le « money time », et inscrit deux paniers primés, sur des passes de Stephen Curry, dans les trois dernières minutes.

« C’était incroyable de voir Klay dans les moments chauds », se réjouit Steve Kerr. « Comme ses minutes augmentent, on n’a plus à y penser. On n’est plus obligé de le sortir. La défense adverse était concentrée sur Curry et lui a ainsi profité d’être libre pour mettre des tirs. C’était très agréable de voir ça. »

Avec un 6/15 au tir et 3/8 à 3-pts, le triple champion n’a pas encore retrouvé toutes ses sensations au shoot sur la durée. Il reste irrégulier et avant ses deux missiles du « money time », il n’était qu’à 1/6 derrière l’arc. Mais pour les Warriors, l’essentiel est ailleurs.

« C’est un grand shooteur, c’est son ADN, il pense toujours que le prochain shoot va rentrer », explique Stephen Curry. « Donc on a confiance. Ses minutes vont encore augmenter et il va continuer de faire des gros matches. »