Les Celtics s’appuient sur leur défense pour une cinquième victoire de rang

À la rue à 1/13 à 3-points lors du premier quart hier soir, les Celtics auraient pu sombré d’entrée de jeu face à Orlando. Mais, malgré sa maladresse chronique derrière l’arc, Boston était non seulement devant au score (21-15) mais aussi en contrôle de leur match, tenant le Magic à 5/21 aux tirs, et autant de balles perdues (5) !

Meilleure défense de la Ligue depuis le mois de janvier, les Celtics viennent d’engranger un cinquième succès d’affilée, leur meilleure série de la saison.

« On est enfin en train d’assumer notre identité », apprécie Ime Udoka dans The Athletic. « On en parle assez souvent, on doit arriver avec les bonnes intentions dès le début du match, ne pas donner d’espoir à notre adversaire et lui rendre les choses difficiles d’entrée de jeu. »

Longtemps inconstants, les Celtics commencent graduellement à prendre forme. En l’occurrence, et selon les volontés de leur coaching staff, Boston présente ainsi un clinquant +66 total, sur le premier quart des huit derniers matchs, qui n’est autre que le résultat d’une attention défensive nettement revue à la hausse.

« Notre défense est suffocante par séquences, avec notre taille et notre polyvalence », reprend Ime Udoka. « On a des ailiers de grande taille, des intérieurs polyvalents et on a évidemment un pitbull en meneur. Donc, on n’a pas vraiment de faiblesse, aucun point faible dans notre défense, ce qui est le cas pour certaines autres équipes. On a réussi à faire de bons débuts de match, ce qui change par rapport au début de saison où nous avons eu beaucoup d’absences. Mais c’est ce que nous imaginions. C’est en train de devenir réalité en ce moment, maintenant qu’on a un peu plus de constance dans nos rotations. »

Un jeu plus rapide et plus collectif

Depuis le retour aux affaires de Marcus Smart, le « pitbull » en question, depuis le 23 janvier dernier, la défense des C’s a d’ailleurs encore haussé le ton, avec un « Net Rating » à +25,2 qui laisse rêveur pour le cinq majeur de Boston. Alors, certes, le calendrier a été assez clément pour les Celtics qui ont pu faire gonfler leurs stats auprès de cancres tels que les Kings, les Pistons et le Magic hier soir, ou d’équipes en difficulté comme les Wizards ou les Hornets.

Mais la tendance est là. Avec 7 victoires sur leurs 8 derniers matchs, et ce 5 sur 5 en cours, les Celtics redressent la tête et ne sont plus qu’à une victoire des Nets (qu’ils affrontent ce mercredi), à l’inverse en chute libre.

« C’est ce qu’on imaginait quand on a commencé la saison », confirme Jaylen Brown. « On doit simplement continuer comme ça et prendre les matchs les uns après les autres. On parle d’apprendre et d’évoluer tout au long de la saison. On doit continuer comme ça. Garder cette volonté. On n’est pas satisfait de quoi que ce soit. »

Avec plus de rythme et un jeu offensif plus ouvert, les Celtics retrouvent des couleurs et du jeu collectif.

« Le mouvement, de la balle et des joueurs [est en progrès]. On a évidemment deux gars qui sont capables de scorer en isolation, mais on ne dépend pas toujours de ça », conclut un Ime Udoka satisfait. « En début de saison, on avait ces habitudes-là, et on veut qu’ils jouent leur jeu et fassent ce qu’ils savent faire mais on veut aussi y ajouter du mouvement pour être plus polyvalents offensivement. On commence à le voir. Les gars se font plus confiance, ils se trouvent mieux et ils prennent du plaisir à jouer. Quand on arrive à trouver ce mélange de jeu en transition, de jeu en rythme, d’isolations, de pick & roll, de jeu au poste bas et toutes ces choses qu’on peut faire, plus de l’altruisme sans ballon, c’est là qu’on voit notre évolution en attaque. »