Kevin Durant veut que James Harden reste à Brooklyn

Est-ce que ça va bouger chez les Nets d’ici la « trade deadline » ? Le club a d’abord tenté d’éteindre les rumeurs mais les défaites récentes ont relancé le sujet, avec la frustration de James Harden en toile de fond.

Plombé par différents problèmes physiques, « The Beard » n’a plus l’influence de ses années à Houston et, sans Kevin Durant, il a bien du mal à trouver des automatismes avec un Kyrie Irving présent par intermittence, et le reste de l’effectif, où il lui manque un partenaire fiable sur le pick-and-roll, hormis un Nic Claxton souvent blessé.

Dans ces conditions, The Athletic expliquait récemment que Brooklyn était donc prêt à envisager un échange avec Ben Simmons d’ici la « trade deadline », avec peut-être un joueur de complément comme Seth Curry ou Matisse Thybulle. Du côté des Sixers, on ne voudrait toutefois pas lâcher Tyrese Maxey.

Selon Adrian Wojnarowski, d’ESPN, Kevin Durant souhaiterait toutefois finir la saison avec James Harden et même s’il ne compte pas se mêler des décisions prises par le GM Sean Marks et le propriétaire Joe Tsai, sa voix compte.

Par contre, l’ailier espère qu’à son retour, qui devrait intervenir juste après le All-Star Game, « tout le monde à Brooklyn sera aussi concentré sur la quête du titre que lui ». Sans doute que KD préfère tirer les conclusions sur ce « Big Three » l’été prochain, quand James Harden et Kyrie Irving pourront être « free agents.