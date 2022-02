Markieff Morris attend toujours le feu vert de Miami pour rejouer

Voilà bientôt trois mois que Markieff Morris n’a plus revu les parquets. Sérieusement secoué après son choc avec Nikola Jokic sur un coup de sang du Serbe, l’intérieur a été touché aux cervicales et aurait surtout aggravé une blessure précédemment contractée en janvier 2019.

Alors qu’il évoluait encore aux Wizards, il avait déjà été mis de côté durant six semaines pour soigner des épisodes de raideur du cou et du haut du dos. Le staff médical de DC en avait conclu que Markieff Morris souffrait de neurapraxie cervicale transitoire, une blessure assez rare affectant la colonne cervicale, à savoir le cou.

À ce stade, après près de trois mois de rééducation, le joueur a plusieurs fois fait part de son envie de retrouver les terrains au plus vite, comme l’a relaté le Miami Herald. Si la situation semble s’être améliorée, la décision ne paraît pas être aussi simple du côté de la franchise, qui réfléchit à sa responsabilité vis-à-vis de la santé de son joueur.

Pour l’heure, Markieff Morris, 32 ans, n’a ainsi pas pu s’entraîner avec le reste de l’équipe, en « road trip » depuis une semaine et qui ne sera de retour à la maison que le week-end prochain. Dans une situation similaire, Victor Oladipo, de retour de son côté d’une opération du tendon du quadriceps, a quant à lui été du voyage. Le cas du frère jumeau de Marcus Morris n’est donc pas totalement réglé.

Ces quelques jours de plus avant le retour du Heat en Floride permettront peut-être au staff médical de se faire un avis plus tranché et définitif, le but étant d’essayer d’éviter une situation similaire à celle de Chris Bosh qui avait débouché sur une retraite de l’ancien intérieur pour des raisons de santé.