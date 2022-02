Malgré les défaites, Kyrie Irving ne veut pas appuyer sur le bouton « panique »

Même si elle n’est pas la seule cause des soucis des Nets, il est évident que l’absence de Kevin Durant a fait beaucoup de mal aux Nets. Depuis qu’il est à l’infirmerie, Brooklyn a perdu huit matches sur dix.

La défaite à Utah est même la septième de suite. Forcément, ces revers pèsent au classement puisque le 22 janvier, après leur dernière victoire, les joueurs de Steve Nash étaient au sommet de l’Est. Deux semaines plus tard, ils sont sixièmes et sentent le souffle de Toronto, Boston et Charlotte dans leur cou…

« Il faut accepter la réalité : on ne gagne pas nos matches en ce moment », résume Kyrie Irving à ESPN. « On doit sortir de ce trou avec une simple victoire, pour commencer une nouvelle série. Mais ce n’est clairement pas le moment de penser que la saison est condamnée, ni appuyer sur le bouton ‘panique’. »

« Je suis en NBA depuis 11 ans, j’ai connu des hauts et des bas, j’ai de l’expérience »

Comme Kevin Durant est blessé et que le trio avec James Harden n’a ainsi que très peu joué ensemble, le meneur de jeu des Nets demande encore et toujours de la patience.

« Construire des habitudes de champion, ça prend du temps », poursuit le champion 2016. « Le temps n’est pas nécessairement de notre côté. Mais pour avoir ces habitudes, il faut être résistant et se donner encore plus quand on est fatigué et qu’on a toutes les excuses du monde pour lâcher. La réponse sera collective. On est dans une ligue où il faut gagner avant tout et on est jugé sur les victoires et les statistiques. Donc notre position va sembler pire que ce qu’elle est. Mais je suis en NBA depuis 11 ans, j’ai connu des hauts et des bas, j’ai de l’expérience. On doit croire en nous, peu importe notre groupe. »

Avec 15 points à 6/20 au shoot, l’ancien de Cleveland et Boston est loin d’avoir été irréprochable face au Jazz. Il n’a commencé sa saison que début janvier et ne joue que les matches à l’extérieur, et par conséquent, il peine encore à trouver son rythme et à développer des automatismes avec ses coéquipiers.

« Avec beaucoup de mes coéquipiers, j’apprends encore à jouer avec eux. J’essaie toujours de m’habituer à ce rythme, je suis encore en mode observation. Je ne suis pas au niveau où je veux être. En ce moment, si je ne suis pas adroit et si je ne joue pas bien, alors la soirée va être compliquée. »