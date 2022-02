Hommage aux anniversaires de la ligue sur le parquet du All-Star Game 2022

Soixante-quinzième anniversaire de la ligue oblige, le parquet du prochain All-Star Game, à Cleveland, comporte quelques clins d’œil à l’histoire de la NBA, ainsi que les couleurs des Cavaliers.

On retrouve par exemple les mentions de 1981 et 1997, pour le 35e et 50e anniversaire de la NBA, et de 2022 bien sûr, au centre d’étoiles. Ces mêmes saisons, le All-Star Game avait déjà eu lieu à Cleveland.

Les motifs du parquet dans les deux raquettes, du Rocket Mortgage FieldHouse, feront eux écho à ceux utilisés aux origines du basket, en 1893.