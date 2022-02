Draymond Green de retour en mars ?

Sélectionné pour le All-Star Game cette saison, Draymond Green ne participera au match des étoiles à Cleveland le 20 février. L’intérieur des Warriors est touché aux lombaires et il a déjà manqué 14 matches.

Et ça va continuer car il pourrait rater tout le mois de février. Mais rien n’est encore totalement clair.

« Je ne peux pas donner de calendrier définitif, car pour l’instant je suis en rééducation, je me renforce et me soigne », explique-t-il à ESPN. « Dans l’idéal, j’aimerais revenir d’ici trois ou quatre semaines, mais je ne peux pas le garantir. »

Le triple champion n’a plus joué un match entier depuis le 5 janvier. Il a ressenti une douleur dans les jours suivants, d’abord au mollet, et finalement, après examens, c’est au dos qu’il est touché. Heureusement pour lui, il a évité l’opération.

« Quand on a une blessure au dos, l’opération est toujours une option. Mais personne ne pensait que c’était nécessaire et ma progression le montre pour l’instant. Je pense que ça va rester comme ça. »

S’il revient fin-février ou début mars, le défenseur de l’année 2017 aura ainsi raté quasiment deux mois de compétition. On attend encore de le revoir avec Stephen Curry et Klay Thompson.

« Je ne veux pas me précipiter et je veux revenir à 100%. Je ne veux pas revenir si je ne suis pas en bonne forme. Je veux me sentir bien avec mon corps. Je suis concentré dans ma rééducation. »

Comme les Warriors restent sur huit victoires de suite, rien ne presse…