Carmelo Anthony : « J’étais en lévitation »

Lui aussi est dans sa 19e saison, et pourtant, on parle rarement de la longévité de Carmelo Anthony. Lui aussi a 37 ans, et même s’il n’évolue pas au niveau exceptionnel d’un LeBron James, « Melo » est encore capable, certains soirs, de punir des défenses et de sortir de très grands matches. Comme cette nuit face à ses anciens coéquipiers des Blazers. C’est avec eux qu’il a relancé sa carrière, et c’est contre eux qu’il a rappelé qu’il restait un formidable attaquant.

Dès son entrée en jeu, après seulement trois minutes, « Melo » a frappé, et il n’a jamais baissé de pied. Il était tellement bien qu’il va gratifier le public d’un « alley oop » dans le 4e quart-temps !

« Franchement, je ne peux pas l’expliquer. Sans vous manquez de respect, c’est difficile de vous le faire comprendre. Quand on ne l’a jamais ressenti, c’est difficile de vous dire dans quel zone on se trouve, et à quoi ça ressemble sur le terrain » explique Carmelo Anthony après la victoire face à Portland. « C’est une bonne sensation. Les choses se font simplement d’elles-mêmes, elles vont dans le bon sens, et tout semble rectiligne. Et ce n’est pas uniquement dans le match. Pendant toute la journée, j’étais en lévitation. Je ne sais pas pourquoi mais il y a des jours comme ça où dès le réveil on se sent bien. Peut-être que c’est dû au repos après un long « road trip ». Peut-être que c’est la prise de conscience de l’importance des matches, et qu’il faut élever son niveau de jeu pour essayer de gagner ces matches. »

« Je trouve que les gens ne parlent pas assez de ce que réalise Carmelo alors qu’il est aussi dans sa 19e année »

Pour Frank Vogel, cette performance à 24 points, 8 rebonds et 2 contres, à 75% aux tirs, montre à quel point « Melo » est un grand joueur. Et depuis longtemps.

« On félicite beaucoup LeBron pour ce qu’il réalise dans sa 19e année, mais je trouve que les gens ne parlent pas assez de ce que réalise Carmelo alors qu’il est aussi dans sa 19e année. Ce qu’il fait est remarquable, et il a été terrible ce soir ! » l’encense le coach des Lakers. « Bien sûr, comme l’a dit Anthony Davis, il marque des points, mais il y a aussi les couvertures en défense qu’on a essayées de mettre en place dans le 4e quart-temps, et en défense, il était à la tête de tout par sa communication, son intelligence, son leadership et sa volonté de gagner. Mais son adresse aux tirs est géniale à regarder. »

Orphelin de LeBron James, et alors que Russell Westbrook est toujours fâché avec son tir, Anthony Davis est évidemment ravi de pouvoir compter sur un tel coup de main.

« Il est très bon, et il est utile depuis le début de saison, surtout au poste » explique le MVP de la nuit. « Il a dominé au poste toute sa carrière, et là, il m’aide sur les prises à deux, et les choses comme ça. Et puis il parle tout le temps. Il me parle tout le temps, il dit aux gars ce qu’il voit, ce qu’il pense qu’on devrait faire et les systèmes qu’on devrait lancer ».

Comme son coach, Anthony Davis est toujours aussi épaté par l’adresse de son coéquipier. « Son adresse est au-dessus du lot. Pourtant, avant le match, au moment de m’étirer, j’avais vu qu’il était à 1 sur 10 ou 2 sur 10 à 3-points sur les deux derniers matches. Je me suis dit que c’était étrange car je ne l’avais même pas remarqué. Et là, il prend feu… Sa création et son adresse sont géniales pour nous. Cela entraîne le public, mais aussi notre équipe car lorsqu’il est comme ça, tout le monde suit. »