En petit comité, les Raptors tiennent bon… pour le moment

C’est un élément qui saute aux yeux sur les fiches de stats des Raptors depuis plusieurs rencontres : Nick Nurse a réduit sa rotation et ne fait appel qu’à sept joueurs. Il y a le cinq majeur habituel, composé de Fred VanVleet, Gary Trent Jr, OG Anunoby, Scottie Barnes et Pascal Siakam, ainsi que Precious Achiuwa et Chris Boucher en sortie de banc. Les cinq titulaires dépassent tous la moyenne des 34 minutes de jeu, tandis que le duo d’intérieurs remplaçants dépasse les 20 minutes.

Le reste des remplaçants doit donc se contenter des miettes, et les jeunes comme Dalano Banton, Justin Champagnie ou Malachi Flynn ne voient que très peu le parquet. Un choix qui surprend au sein d’une franchise qui est justement réputée pour son développement en interne et pour sa bonne volonté à responsabiliser les jeunes.

La « trade deadline » pour peaufiner la rotation ?

Mais rien n’est jamais acquis pour les jeunes en NBA, et cette saison Nick Nurse a trouvé une combinaison qui, pour le moment, fonctionne. Les Raptors ont en effet remporté six de leurs dix dernières rencontres, Gary Trent Jr. est dans la meilleure forme de sa carrière, Fred VanVleet réalise une saison digne d’un All-Star quand Pascal Siakam trouve lui toujours le moyen d’avoir un apport positif pour son équipe.

Un équilibré s’est donc installé à Toronto, et les résultats sont parlants dernièrement. Adepte du « on ne change pas une équipe qui gagne », Nick Nurse n’entend donc pas modifier ses plans pour l’instant. Son équipe gagne des matches, ses joueurs se battent, et c’est tout ce qui importe pour le tacticien dans l’immédiat.

« Je pense qu’ils font un très bon job quand il s’agit de ne pas penser à toutes ces minutes » avançait-il après la victoire des Raptors face au Heat cette nuit. « Bien qu’on leur pose sans cesse des questions à ce sujet, ils restent concentrés sur les matches. Ils sont concentrés et se donnent à fond, aucun de ces gars ne m’a demandé de sortir. Je n’ai entendu aucun de ces gars me dire : ‘Je ne peux pas, je suis trop fatigué’. Ça me satisfait. Ils jouent très dur, et je suis ravi qu’ils obtiennent des résultats pour récompenser leur travail. »

Mais une rotation aussi courte n’est pas viable sur une saison de 82 matches, avec potentiellement les playoffs par la suite. Les Raptors vont donc devoir trouver une solution pour soulager ce septuor.

Avec la « trade deadline » prévue pour jeudi prochain, le 10 février, les rumeurs et appels entre GM vont s’intensifier et Masai Ujiri pourrait être acheteur. On sait avec quasi certitude que Goran Dragic va quitter le navire, mais le Slovène à lui seul peut-il vraiment permettre d’obtenir une contrepartie intéressante ? Peu probable, et la franchise devra certainement intégrer des choix de Draft à l’équation pour faire monter la qualité des offres.

Hypothéquer le futur pour assurer le présent, ou conserver ce groupe et juger en fin de saison de son plafond ? Seul Masai Ujiri a la réponse.

Ou trouver la solution en interne ?

L’autre choix qui se présente pour le GM et son coach est de simplement se tourner vers la jeune garde de Toronto. Outre Banton, Champagnie et Flynn déjà évoqués, d’autres jeunes sont en salle d’attente dans l’Ontario. On pense à Svi Mykhailiuk, Isaac Bonga ou encore le rookie issu de la fac’ de Louisville, David Johnson.

Pas de quoi faire grimper le plafond de cette équipe, du moins pas autant qu’un transfert pour un joueur affirmé pourrait le permettre, mais au moins de quoi faire souffler les cadres de temps en temps, afin de les garder frais pour le printemps et la dernière ligne droite dans la lutte pour les playoffs / « play-in ».

Une chose est sûre : les Raptors vont certainement être présents dans les rumeurs de transfert ces prochains jours, à l’approche de la « trade deadline ». Si le club carbure en ce moment, il reste toujours une trentaine de matches restants sur le calendrier et Masai Ujiri doit certainement avoir des envies de playoffs après la déception de l’an passé. Et pour atteindre cet objectif, les Raptors vont devoir élargir leur rotation, d’une manière ou d’une autre.