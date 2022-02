Trade deadline | Les Wizards prêts à tout changer ?

Quelle équipe va animer la fin du marché des transferts, programmée le 10 février ? On parle beaucoup des Lakers, des Knicks ou des Sixers et des Kings, mais selon Hoopshype, la franchise la plus active pourrait être Washington.

Après un très bon début de saison, les Wizards ont glissé au classement, au point d’être aujourd’hui 12e de l’Est avec une 6e défaite de suite, subie cette nuit face aux Bucks. L’ambiance est des plus moroses, et forcément, ça n’encourage pas Bradley Beal à prolonger cet été. Comme la saison passée, les dirigeants sont prêts à tout pour le convaincre de faire toute sa carrière dans la capitale, et ils devraient donc être actifs dans huit jours.

Deux cibles seraient dans leur viseur : Domantas Sabonis et Jerami Grant. C’est ce qui se murmure, et si les dirigeants visent l’ailier des Pistons, ce ne sera pas très compliqué de convaincre Detroit. Ils ont tout ce qu’il faut pour monter un deal avec des jeunes talents, des vétérans de qualité, et même des premiers tours de Draft. Pour Domantas Sabonis, ce sera bien plus compliqué car sa cote est très élevée, et c’est le « franchise player » des Pacers. Mais la saison d’Indiana est quasiment foutue, et peut-être que les dirigeants envisagent une reconstruction.

Du côté de Washington, Bradley Beal ne devrait pas bouger. Actuellement blessé, et même si son rendement est en baisse, ça reste un vrai « franchise player », et les Wizards restent persuadés qu’ils ne sont pas si loin des meilleures équipes de l’Est. Ce qu’avait confirmé leur très bon début de saison. Mais depuis, c’est plus compliqué, et à la mène, Spencer Dinwiddie ne fait pas l’unanimité. Si les Wizards cherchent à l’échanger, ce sera forcément contre un meneur de jeu, et le marché est compliqué. Selon Hooshype, quelques équipes pourraient être intéressées, comme les Pelicans, les Clippers ou encore les Knicks. Trois formations qui seraient à la recherche d’un bon meneur de jeu.

Une chose est sûre : les Wizards possèdent, comme les Pacers d’ailleurs, un large cocktail de jeunes, de vétérans et de choix de Draft, et ils seraient des partenaires parfaits pour monter des échanges. Comme l’été dernier quand ils ont envoyé Russell Westbrook aux Lakers.