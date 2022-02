Cette nuit, face à des Suns irrésistibles, les Nets ont subi une cinquième défaite de suite, et les voilà 6e de la conférence Est. L’absence de Kevin Durant pèse très lourd, et le duo Irving-Harden n’est présent qu’à l’extérieur pour les raisons que l’on connaît. En fait, le « Big Three » des Nets n’est pour l’instant que théorique, et un journaliste demande à Kyrie Irving si lui et ses coéquipiers y pensent…

« Je déteste rien que le fait de répondre à cette question. On y pense tous les jours. Pour nous, ce n’est pas du court terme. On y pense sur le long terme, et sur les moyens de permettre que ça colle tous les trois ensemble » répond le meneur à mi-temps des Nets. « Quand je parle de trio, je n’exclus pas les autres, mais on sait que l’énergie vient de nous trois. Comme l’avait dit James l’an passé, peu d’équipes peuvent nous tenir tête quand nous sommes les trois sur le terrain. Voilà comment nous avons confiance en nous. »

Malheureusement, entre les blessures des uns et l’absence de vaccination de l’autre, ce trio n’est quasiment jamais ensemble sur le terrain, et Kyrie Irving reconnaît que c’est évidemment un problème.

« Nous n’avons joué que quelques matches ensemble. Je ne sais même si nous avons joué plus de 10, ou quelque chose comme ça. Mais c’est sur notre liste de souhaits, et on doit juste rester patient, et ne pas perdre confiance. À un moment, toutes les pièces vont s’assembler« . Reste à savoir quand…