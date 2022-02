NCAA – Kentucky taille patron face à Kansas !

C’était une des affiches phares de cette saison NCAA, et elle a vite tourné au « blowout ». À la Allen Fieldhouse de Kansas, les Wildcats de Kentucky ont livré ce week-end une des performances les plus marquantes de cet exercice 2021/22 : une énorme victoire (80-62), un écart de +20 dès la mi-temps (51-31), une réussite aux tirs diabolique (50.8%).

Oscar Tshiebwe, le « junior » de Kentucky candidat crédible au titre de joueur de l’année, a martyrisé le secteur intérieur de Kansas avec 17 points et 14 rebonds (16.3 points et 15.1 rebonds sur la saison).

L’autre « junior » Keion Brooks Jr a lui livré son meilleur match universitaire avec 27 points et une « masterclass » de tirs à mi-distance. « Il joue comme ça depuis plusieurs matches » notait avec satisfaction John Calipari. « Il ne s’est pas contenté de marquer des paniers. Il a pris des rebonds, il a défendu. Sa défense côté faible était bonne. Il a réalisé de très bonnes actions. »

Côté Kansas, le « senior » Ochai Agbaji a été le plus en vue dans ce naufrage collectif (13 points à 4/14).

Avec cette grosse victoire, Kentucky passe 5ème du Top 25 de l’AP (12e avant la rencontre).

Alabama en contrôle face à Baylor !

Alerte « upset » avec la victoire d’Alabama à domicile face à Baylor (87-78). Le Crimson Tide a livré une prestation offensive de grande qualité (59.2% aux tirs), sous l’impulsion de son duo d’arrières Jahvon Quinerly / Jalen Shackelford qui cumule 49 points et 10 passes.

« Notre défense était bien meilleure, et quand on nous avons eu besoin de faire de stops, nous les avons faits. » appréciait Nate Oats, le coach d’Alabama. « J’ai dit aux gars qu’il fallait qu’ils s’amusent. C’était une ambiance sympa et notre énergie était bien meilleure que durant les dernières rencontre. C’est encourageant. »

Malgré trois titulaires à plus de 10 points, les Bears s’inclinent assez nettement face à une équipe d’Alabama tout simplement dans un grand soir en attaque. Pas d’inquiétude à avoir pour la troupe de Scott Drew, qui ne perd que son troisième match de la saison et demeure dans le top 10 de l’AP.

Jaden Ivey crucifie Ohio State à la sirène

Le « sophomore » star de Purdue a offert la victoire à son équipe sur un « game-winner » plein de sang-froid derrière l’arc. Sorti du banc pour cette rencontre, l’arrière a terminé avec 21 points, 3 rebonds et 2 passes.

Confortablement devant au score à la mi-temps (39-30), les Boilermakers ont laissé les Buckeyes revenir dans la rencontre en seconde période, sous l’impulsion notamment d’un grand E.J Liddell (20 points, 3 rebonds, 3 passes). Plus de peur que de mal grâce à Ivey, qui sauve la soirée et permet à son public d’exulter.

« Avec le chrono qui défilait, je suis juste allé vers le ballon. L’action était supposée être pour Zach [Edey], mais je me suis emmêlé les pinceaux, honnêtement. » avouait le héros de la soirée. « Parfois il faut improviser et juste aller chercher un panier. »

Michigan State facile vainqueur du derby

Sur leur parquet, les Spartans ont aisément disposé de leur rival Michigan dans le derby de la région (83-67). Le « freshman » Max Christie, fort shooteur, a mené la charge pour Michigan State et termine avec 16 points à 3/4 derrière l’arc, mais également 3 rebonds, une passe, une contre et une interception.

Du côté des Wolverines, le pivot « sophomore » Hunter Dickinson n’a pas démérité (25 points et 6 rebonds), tandis que le duo de « freshman » Caleb Houstan et le Français Moussa Diabaté ont score 11 points chacun.

Un duel Texas Tech – Texas sous tension

Coach de Texas Tech entre 2016 et 2021, Chris Beard a rejoint le rival Texas au printemps dernier. Cette nuit marquait son premier retour dans son ancienne salle, et il a été reçu comme il se doit : des huées copieuses au moment de sa sortie du couloir.

Sur le terrain, il n’y a pas eu match : les Red Raiders ont dominé les Longhorns dans les grandes largeurs (77-64), à la faveur notamment d’une excellente première mi-temps (+14), d’une bonne adresse extérieure (42.1%) et de quatre titulaires à plus de 10 points, dont 19 pour le « junior » Kevin McCullar.

Après la rencontre, Beard tentait bien de relativiser la narrative derrière ce retour : « Cette soirée ne tournait pas autour de moi. Je respecte mes adversaires, je respecte le jeu. Et je félicite Texas Tech pour cette bonne victoire à domicile. L’énergie du public était bonne, j’ai trouvé que c’était un grand match universitaire. »