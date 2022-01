Monty Williams valide sa présence au All-Star Game

Avec le succès arraché dans les derniers hectomètres face aux Spurs, les Suns deviennent tout simplement la première équipe de la Ligue à atteindre le cap symbolique des 40 victoires cette saison, pour seulement 9 défaites. Ce succès garantit pour le coup la présence de Monty Williams et de son staff pour le prochain weekend étoilé à Cleveland, le 20 février.

Ce sera une première pour le technicien en poste dans l’Arizona depuis la saison 2019/20. Il succède ainsi à Mike D’Antoni, dernier coach des Suns à avoir eu cet honneur en 2007.

C’était devenu un « mini objectif » pour les joueurs de Phoenix, le voilà atteint : « Pendant la saison qui est longue, il n’y a rien de mal à se fixer des petits objectifs, des petits repères. Je suis juste heureux pour Monty et pour notre staff », a soufflé Chris Paul.

« C’est une chance énorme de pouvoir être le représentant d’une franchise, de la ville, de l’équipe et de ma famille. Je suis conscient des sacrifices de chacun pour que je puisse être dans cette position. C’est un travail d’équipe, c’est certain », a salué de son côté le coach, qui officiera auprès de LeBron James et des joueurs choisis par ce dernier.

À l’Est, on ne connaît pas encore l’identité du coach qui prendra les commandes de la sélection montée par Kevin Durant. En tête de la conférence avec leur formation respective, Erik Spoelstra et Billy Donovan tiennent la corde pour le moment. Troisième de la conférence avec les 76ers, Doc Rivers est hors course d’office puisqu’il était sur le banc de la précédente édition.