Dans la course au meilleur rookie, Franz Wagner continue d’impressionner

Ce match des cancres entre le Magic et les Pistons permettait de voir sur le terrain trois des huit premiers de la dernière Draft, et plus précisément les deux meilleurs marqueurs de cette cuvée : Cade Cunningham côté Detroit et Franz Wagner côté Orlando. Pour arbitrer ce duel, Jalen Suggs, et il va jouer un rôle essentiel en limitant Cade Cunningham à un 3 sur 17 aux tirs.

À ses côtés, Franz Wagner termine meilleur marqueur de la rencontre avec 24 points à 7/12 aux tirs en 27 minutes. Le petit frère de Moe atteint la barre des 20 points pour la 12e fois. Aucun rookie ne fait mieux cette saison.

« Je pense vraiment qu’il réalise de très grandes choses dans sa lecture de la défense, son agressivité et sa manière de prendre que ce que la défense lui donne » apprécie Jamahl Mosley. « Il a cette confiance en lui, et ses coéquipiers le trouvent. Son intelligence de jeu est très élevée, et tant que ses coéquipiers le trouveront, il fera le bon geste. »

C’est lui qui a permis au Magic de passer une soirée tranquille en inscrivant 13 points dès le premier quart-temps. Résultat : +20 après 12 minutes, et Orlando peut se permettre de gérer.

« Franz a des années d’avance sur un rookie classique »

« J’essaie juste d’être agressif. Je me sentais bien, et je suis allé sur la ligne des lancers. Quand vous provoquez des fautes tôt dans le match, je trouve que ça aide à se mettre dans le rythme. Ensuite, il suffit de faire circuler la balle, de trouver des paniers faciles près du cercle. J’ai juste essayé d’être agressif. »

À 20 ans, Franz Wagner n’est pas un rookie comme les autres, dans son attitude et sa technique. Il semble déjà mûr dans son jeu, et il rappelle de plus en plus Gordon Hayward par cette capacité à provoquer les défenses.

« Franz a des années d’avance sur un rookie classique » estime Mo Bamba. « Il produit du très bon basket pour nous. Je pense que c’est principalement dû à sa préparation. Il travaille toujours sur différents aspects de son jeu. Il est tellement multidimensionnel que s’il n’est pas capable de pénétrer, il reste à 3-points. Et vice versa quand il n’est pas derrière la ligne à 3-points. C’est un si bon passeur que cela ajoute une autre dimension à la façon dont nous pouvons battre les équipes ».