Nikola Jokic, la force de l’habitude

Pour dominer les Pelicans, Nikola Jokic n’a pas forcé son talent : il a simplement conservé son exceptionnel niveau de jeu du mois de janvier. Le pivot a tout de même montré un autre visage en seconde période, après une première très timide, avec 22 points marqués, dont 16 dans le troisième quart-temps grâce à trois paniers primés.

Dans la victoire des Nuggets, il a ainsi terminé avec 29 points (11/19 au shoot, 3/6 à 3-pts), 13 rebonds et 10 passes. Un triple-double de plus pour lui ce mois-ci, son 6e, et le 69e de sa carrière. Il se rapproche ainsi rapidement de Wilt Chamberlain, avec ses 78 triple-double.

« C’est un MVP qui fait des trucs de MVP »

« Il peut prendre les commandes d’un match quand il le désire. C’est exactement ce qu’il a fait », constate son nouveau coéquipier Bryn Forbes pour ESPN. « Quand il met dedans à 3-pts, il est quasiment impossible à arrêter », affirme Aaron Gordon. « C’est un MVP qui fait des trucs de MVP. »

Ce cinquième triple-double en moins de deux semaines confirme la forme du MVP 2021. Chaque jour ou presque, le All-Star livre une bataille à distance avec Joel Embiid pour le titre de meilleur pivot de la ligue.

Sur les sept derniers matches (cinq victoires pour Denver), il tourne à 31 points, 13.3 rebonds et 10.1 passes.

« J’adore jouer avec lui », assure Aaron Gordon. « Sa vision du jeu, ses passes, sa passion pour le jeu sont énormes. Il joue juste, fait les bonnes choses. Il pense aux autres. J’essaie de lui rendre les choses faciles, de lui rendre la pareille. C’est tellement agréable de jouer avec quelqu’un comme ça. C’est plus fun. »