Les Sixers ont banni le fan qui avait provoqué Carmelo Anthony

La nuit prochaine, les 76ers accueillent les Kings et Mike Murphy ne sera pas dans les travées du Wells Fargo Center. Ce fan, pourtant détenteur d’un abonnement à l’année, vient d’être banni par la franchise pour une durée indéterminée après son altercation avec Carmelo Anthony cette semaine.

Ce spectateur des premiers rangs, à qui on reprochait d’avoir utilisé le terme « boy » (pouvant avoir une connotation raciste) en direction du vétéran, avait été expulsé au cours de la rencontre entre son équipe favorite et les Lakers. L’ailier avait trouvé son comportement « inacceptable ». Selon ESPN, l’intéressé était déjà connu pour avoir enfreint à plusieurs reprises le code de conduite des supporters des Sixers.

« Ils ont fait ce qu’ils avaient à faire. Je ne pense pas avoir besoin d’évoquer davantage cette situation désormais. Nous savons tous ce qu’il s’est passé, ce qui a été dit », a réagi Carmelo Anthony cette nuit, à l’issue de la défaite des siens sur le parquet des Hornets.

De son côté, le fan, banni des matches des 76ers ainsi que des futurs événements au sein du Wells Fargo Center, a voulu donner sa version des faits au micro du programme Angelo Cataldi and the Morning Team.

« On (Philadelphie) était en train de les écraser pendant le match. Je lui dis : ‘Tu es un petit garçon. Laissez-le tirer. Laissez-le tirer.’ Il m’a regardé. Il souriait. Il est allé à l’autre bout du terrain, il est revenu. Et je redis : ‘Laissez-le tirer. C’est un petit garçon’. Et il a perdu son sang-froid comme par enchantement. »