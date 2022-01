Lors de la rencontre entre les Raptors et les Hornets, PJ Washington et Justin Champagnie ont rejoint les vestiaires avant même la fin du 1er quart-temps. Comme on peut le voir sur les images, le joueur des Raptors a voulu se faire justice lui-même en bousculant Washington sous le cercle. L’intérieur de Charlotte n’a évidemment pas apprécié, et les deux en sont venus aux mains.

Expulsés tous les deux, ils devront s’acquitter chacun d’une amende de 15 000 dollars.