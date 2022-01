Le Top 10 de la nuit | Evan Mobley se paie Giannis Antetokounmpo

Héros de la victoire à San Antonio, Ja Morant est présent à deux reprises dans le Top 10 de la nuit avec une jolie feinte suivie d’un missile à 3-points ainsi qu’un alley-oop envoyé main gauche pour le voltigeur Brandon Clarke afin d’arracher la première place du classement.

Les trois actions précédentes ont également mérité les honneurs du Top 10, entre la passe lobée de LaMelo Ball du milieu de terrain pour un alley-oop en haute altitude conclu par Miles Bridges, la séquence « showtime » des Hawks terminée par le alley-oop d’Onyeka Okongwu, et surtout cette connexion entre Darius Garland et Evan Mobley qui a fini sa course en postérisant Giannis Antetokounmpo ligne de fond.