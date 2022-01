Devonte’ Graham et les Pelicans s’arrachent face aux Pacers

Beaucoup de leaders absents sur la feuille de match avec Brandon Ingram et bien sûr Zion Williamson côté Pelicans, mais également Domantas Sabonis, Malcolm Brogdon et Myles Turner côté Pacers.

Ce sont donc les « role players » habituels qui ont dû se battre pour la victoire et le résultat fut plaisant, avec un match accroché de bout en bout, La Nouvelle-Orléans parvenant tout de même à prendre l’avantage final (117-113) grâce à l’adresse de Devonte’ Graham, l’activité de Josh Hart et la puissance de Jonas Valanciunas.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Devonte’ Graham, seul shooteur à surnager côté Pelicans. Soirée catastrophe pour la troupe de Willie Green à 3-points avec un horrible 6/30 (20%). Si on enlève le 5/9 de Devonte’ Graham, tous les autres Pelicans ont d’ailleurs shooté à 1/21 derrière la ligne de 7m25 ! Pas facile de s’imposer dans ces conditions…

– Pilonnage de peinture. Pour compenser, les Pelicans ont donc insisté dans la raquette inverse, avec 64 points inscrits sous le cercle, contre 32 pour les Pacers. La Nouvelle-Orléans a également joué vite, multipliant les contre-attaques (18 points contre 5) qui se finissaient en « trailer », pour rester dans la rencontre.

– Rick Carlisle a aimé « l’état d’esprit ». Indiana finit son « road trip » de cinq matchs avec une défaite et un bilan négatif (deux victoires – trois défaites) mais étant donné les absences et la saison globalement galère de l’équipe, le coach était plutôt satisfait de ce passage à l’Ouest, et surtout de « l’état d’esprit » affiché. L’équipe a ainsi battu les Lakers et les Warriors sur leurs terres, et n’était pas loin des Clippers, des Suns et des Pelicans.

TOPS/FLOPS

✅ Devonte’ Graham. Alors que ses coéquipiers n’arrivaient pas à mettre un tir de loin, l’ancien Hornet a surnagé pour porter son équipe, et être décisif en fin de match. Inspiré également sur contre-attaque, pour trouver ses camarades qui couraient avec lui, il a ainsi livré un match solide et précieux.

✅ Duane Washington Jr. Le rookie n’est dans la rotation de Rick Carlisle que depuis peu mais, comme son oncle Derek Fisher, il n’a pas froid aux yeux et a ainsi signé un 7/12 de loin qui a bien aidé son équipe à mener une bonne partie du match, en participant au 19/46 à 3-points des Pacers.

✅ L’activité générale des Pelicans. On pourrait citer quasiment toute l’équipe, notamment Jonas Valanciunas qui a profité des absences dans la raquette adverses, Josh Hart, qui s’est battu contre une entorse de la cheville mais n’a jamais arrêté d’agresser les Pacers, ou encore le duo Jaxson Hayes – Nickeil Alexander-Walker en sortie de banc, qui ont participé au pilonnage en règle, afin de compenser cette soirée ratée au tir.

LA SUITE

New Orleans (18-28) : gros morceau pour Jonas Valanciunas chez les Sixers de Joel Embiid, ce soir

Indiana (17-31) : retour à la maison pour recevoir les Hornets, demain soir