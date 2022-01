Les Bulls jouent avec le feu à OKC

Alors qu’ils menaient de 28 points dans le 3e quart-temps, les Bulls ont finalement tremblé jusqu’au bout puisque Shai Gilgeous-Alexander aura une balle d’égalisation à trois secondes de la sirène. Son step back à 3-points ne rentre pas, et Chicago peut souffler puisque c’est Javonte Green qui inscrit le lancer-franc de la victoire. Derrière, le 3-points au buzzer de Mike Muscala ne sert à rien et les Bulls s’imposent 111-110 à OKC.

Mais que ce fut compliqué alors que l’équipe avait pris le large et semblait partie pour une victoire très tranquille. La faute à un relâchement coupable mais aussi à l’orgueil de Lu Dort, Ty Jerome ou encore Josh Giddey, et à une défense tout-terrain du Thunder.

CE QU’IL FAUT RETENIR

LaVine In, DeRozan Out. Cette rencontre marquait le grand retour de Zach LaVine après un passage à l’infirmerie pour soulager son genou. Du coup, le staff avait décidé de laisser au repos DeMar DeRozan, très utilisé depuis 15 jours. La défaite de la veille à Orlando avait laissé des traces, et il était inutile de trop tirer la corde.

Une fin de match épique. Si vous n’avez jamais vu une équipe paniquer, jetez un oeil au « money time » de cette rencontre. Alors qu’ils menaient encore de 15 points à cinq minutes de la fin, les Bulls vont complètement craquer. Ils encaissent d’abord un 11-0, et ensuite, c’est un festival de déchets, incapables de trouver un tir dans les 24 secondes face à la défense tout-terrain du Thunder. Résultat, Chicago n’inscrit que des lancers-francs dans les 150 dernières secondes.

TOPS/FLOPS

✅ Ayo Dosunmu. Meilleure marque en carrière pour le rookie des Bulls, et c’est lui qui avait mis ses coéquipiers sur les bons rails. Il inscrit 10 points dans le premier quart-temps. Il ajoute huit passes, un buzzer beater à la fin du 3e quart-temps… Bref, un match de rêve pour cette superbe pioche des Bulls dans un style qui rappelle forcément DeRozan avec cette recherche du tir à mi-distance.

✅ Nikola Vucevic. Décevant la veille face à son ancienne équipe, le Monténégrin était dans un bon soir. Et heureusement ! De sa prestation, on retiendra son gros passage à 3-points dans le 3e quart-temps pour porter l’écart à plus de 20 points. Comme ses coéquipiers, il a ensuite disparu dans le « money time ».

✅ Shai Gilgeous-Alexander. Il manque le tir de la gagne, mais il s’est comporté en leader pour convaincre ses coéquipiers qu’il y avait la place pour réussir le hold-up. Face à une formation privée de Lonzo Ball et Alex Caruso, il a eu beaucoup de liberté, et il a trouvé le juste milieu entre le scoring et la création.

⛔ Coby White. Nouvelle sortie décevante alors qu’il a le temps de jeu et la configuration pour briller. A sa charge, il inscrit le 3-points qui a climatisé la salle et fait respirer tout le monde !

LA SUITE

OKC (14-33) : Une belle pause avant de recevoir le Thunder vendredi.

Chicago (29-17) : Retour à la maison pour défier les Raptors mercredi.