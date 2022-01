Après le crash des Sixers, Doc Rivers s’agace d’une question d’un journaliste

C’est en quelque sorte l’action qui résume la chute des Sixers, à domicile, face aux Clippers. Il reste 1:40 à jouer, les deux équipes sont à égalité. Joel Embiid a la balle derrière la ligne à 3-pts face à Amir Coffey.

Puis, Nicolas Batum vient faire prise à deux et face à la pression du Français, le pivot de Philadelphie perd la balle. La contre-attaque est parfaitement gérée, Los Angeles marque et passe devant. Quelques secondes après, les Californiens l’emportent sur le fil après avoir pourtant compté 24 points de retard en troisième quart-temps.

« Franchement, on a foiré ce match », assure Tobias Harris au Inquirer. « On en était tous conscient dans le vestiaire. On doit faire mieux et apprendre de cette rencontre. »

Comment expliquer une telle chute, alors que tout allait bien pendant presque 30 minutes ? Les Clippers ont notamment fait déjouer les Sixers avec une défense de zone, qui a perturbé les hommes de Doc Rivers.

« Vous auriez posé la même question à Coach Popovich ? Je ne pense pas »

« On a perdu ce match en milieu de partie, on devait reposer Joel et à ce moment-là, la rencontre a changé », analyse Doc Rivers. « La défense de zone nous a gêné », concède Harris pour NBC Sports. « Il fallait attaquer l’axe et se créer des couloirs de pénétrations. Au lieu de ça, on a fait tourner la balle dans le périmètre, sans aucun mouvement, ni action près du cercle. Face à une zone, il faut attaquer ou shooter de loin, on n’a fait ni l’un, ni l’autre. »

Et quand un journaliste lui demande s’il se sent responsable de ce crash monumental, Rivers s’agace : « Vous auriez posé la même question à Coach Popovich ? Je ne pense pas. Alors ne me posez pas cette question. Je le mérite. »

Pour sa part, Joel Embiid, auteur de 40 points, estime qu’il n’a pas fait assez mal à la défense accrocheuse des Californiens et qu’il aussi doit perdre moins de ballons.

« Personne ne doit pointer personne du doigt : on gagne ensemble, on perd ensemble. C’est comme ça qu’on reste soudé », prévient le All-Star, avant de prendre ses responsabilités. « J’aurais pu mieux faire. Je n’ai pas été aussi bon que ça, offensivement comme défensivement. C’est ma faute. J’ai perdu cinq ballons, dont celui important (l’action avec Batum) en dernier quart-temps. J’ai eu des opportunités de panier avec la faute, mais je n’ai pas mis dedans. J’ai également manqué des lancers-francs dans le troisième quart-temps. »