Russell Westbrook a retrouvé des couleurs

Russell Westbrook est particulièrement chahuté ces derniers temps alors que les Lakers vivent des moments difficiles. On se souvient de l’épisode du côté des Kings où il avait été charrié par le DJ de la salle, auquel s’est ajouté sa mise au ban(c) dans le « money time » du dernier match perdu face aux Pacers.

Les Californiens ont toutefois su relever la tête cette nuit en s’imposant 116-105 à Orlando afin de bien débuter un road trip de six matchs, et Russell Westbrook a apporté sa pierre à l’édifice aux côtés de LeBron James (29 points) et Carmelo Anthony (23 points) en alignant 18 points, 11 rebonds, 7 passes décisives et 3 interceptions.

« C’est mon job en tant que joueur, en tant que professionnel, de faire mon travail, de continuer à trouver des moyens pour aider l’équipe et avoir un impact sur la victoire. C’est tout ce à quoi je pensais, tourner la page, et c’est ce que j’ai essayé de faire ce soir », a-t-il déclaré après la rencontre.

Un road trip pour tourner la page

Également au cœur des tensions, Frank Vogel a enterré la hache de guerre si on peut dire après avoir mis de côté son meneur titulaire au moment le plus important de la rencontre face aux Pacers lors du match précédent. En agissant ainsi, il aura au moins réussi à faire ressortir la force de caractère et le professionnalisme de son meneur même si confirmation sera évidemment attendue face à un adversaire mieux armé.

« Russ a fait très bon match. Il est arrivé très concentré, a joué efficacement offensivement et a apporté une énergie pure au match. Il voulait juste imposer sa volonté, jouer son rôle et a fait un match d’enfer », s’est félicité Frank Vogel. « Russ est un homme au caractère bien trempé. Nous savions que nous allions réagir. Nous avons communiqué après coup pour nous assurer que nous comprenions ce qui se passait, à savoir qu’on coache juste pour gagner un match. Et on tourne la page avec Orlando. Et il a fait un excellent travail en maintenant cette concentration et nous sommes tous engagés à ce que ce groupe fasse le job. Nous croyons toujours en ce que nous pouvons être. Ça a été mouvementé tout au long de l’année. Mais nous sommes engagés à fond ».

Après tout, ce road trip peut être l’occasion de resserrer les rangs et de partir sur une nouvelle dynamique en vue de la suite et une opportunité pour Russell Westbrook de se montrer sous un meilleur jour.

« On a bien commencé avec une victoire, il faut aller à Miami et trouver un moyen d’en sortir avec une victoire également. Mais c’est un road trip important pour nous, pour créer des liens et de l’unité pour notre groupe, d’être ensemble et de décrocher quelques victoires pour créer un certain rythme, une certaine confiance, afin d’être l’équipe que nous savons tous que nous devrions être », a ajouté Russell Westbrook.