Et pendant ce temps-là, James Wiseman patiente…

C’est peu dire que la blessure de James Wiseman traîne en longueur. L’intérieur est désormais le seul blessé de longue date à l’infirmerie des Warriors depuis le retour au jeu de Klay Thompson. Alors qu’on apprenait récemment qu’il avait dû repasser sur le billard pour une arthroscopie le mois dernier, Steve Kerr a donné de ses nouvelles.

Le stratège de Golden State a notamment indiqué que le pivot sophomore n’avait toujours pas été autorisé à participer aux sessions d’entraînements avec contact, et que le manque de séances d’entraînement à cette période de l’année ne facilitera pas les choses. Un retour sur les parquets n’est encore clairement pas à l’ordre du jour.

« Nous n’avons pas eu d’entraînement depuis environ une semaine. Nous n’aurons pas d’entraînement cette semaine. Nous avons un match ce vendredi et un jour de repos le lendemain. J’aimerais avoir quelque chose de nouveau à dire, et je sais que tout ce processus est frustrant pour James, avant tout », a-t-il déclaré. « C’est une situation qui va être difficile à surmonter. On espère toujours qu’il va rapidement être autorisé aux entraînements avec contact. Mais en même temps, il n’y a pas eu une opportunité pour que ça se produise cette semaine ».

Malgré ce contexte difficile, Steve Kerr a tout de même ajouté qu’il espérait que James Wiseman puisse rapidement retrouver la compétition, et que le moral du joueur était toujours bon.

« Il fait du super travail en gardant le moral et les gars apprécient vraiment d’être autour de lui. C’est aussi quelqu’un qui aime apprendre. Il est à l’écoute de ses coéquipiers vétérans et tout le monde le soutient. Il s’agit maintenant de poursuivre la rééducation, d’aller à la salle d’entraînement et la salle de musculation. J’espère que tout se passera bien », a poursuivi Steve Kerr, qui doit également composer avec l’absence de Draymond Green, touché au mollet et absent pour au moins deux semaines encore.