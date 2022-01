Robert Parish tacle Jayson Tatum et Jaylen Brown

Boston fait partie de ces franchises historiques de la ligue, dans lesquelles les crises peuvent parfois prendre une ampleur démesurée. Comme ça a été le cas cette semaine avec Magic Johnson pour les Lakers, les anciennes gloires des Celtics ne sont jamais loin pour rappeler ce que c’était le bon vieux temps.

Avec un nouveau coach en place, une équipe qui peine à installer une identité de jeu forte et un manque de régularité, Boston vit ainsi une saison difficile. L’enthousiasme né de la victoire face aux Pelicans lors du « MLK Day » est très vite retombé puisque les C’s se sont inclinés dans la foulée face aux Hornets.

Etre un leader, pas une mince affaire

Alors que le « front office » désormais dirigé par Brad Stevens doit se creuser les méninges pour essayer de trouver une façon de bonifier son groupe, l’ancien pivot Robert Parish a dressé le constat de l’échec des C’s sur cette première partie de saison, visant en premier lieu les deux leaders de l’équipe, Jaylen Brown et Jayson Tatum.

« Brown et Tatum n’ont pas cette capacité de rendre leurs coéquipiers meilleurs », a-t-il lâché dans un entretien à SiriusXM NBA Radio. « Je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons eu autant de succès à notre époque, dans les années 80, grâce à la capacité de Larry Bird à rendre les gens autour de lui meilleurs ».

Avec moins de sept passes décisives cumulés en moyenne par match, Jayson Tatum et Jaylen Brown peuvent en effet faire mieux dans la façon dont ils impliquent le reste du collectif. Plus globalement, Boston peine à mettre en valeur son collectif avec seulement 22.7 passes décisives en moyenne par match.

Même si la comparaison avec un Larry Bird sera toujours préjudiciable au tandem Brown-Tatum, Robert Parish s’est quand permis de rappeler les composantes qui font d’un bon joueur un grand leader, et notamment cette capacité à élever le niveau du reste de l’équipe.

« La façon dont Larry brouillait les pistes et créait tout ce désordre et cette attention de la part de l’équipe adverse, ça a rendu les choses plus faciles pour Kevin (McHale) et moi-même. Je pense que c’est ce dont les Celtics ont besoin. Ils ont besoin de quelqu’un qui puisse imposer le respect et l’attention des arbitres ».

Un tandem condamné à l’exploit

Celui que l’on surnommait « The Chief » a également pointé du doigt le manque de relais derrière ce tandem qui se retrouve condamné à enchaîner les exploits pour maintenir les Celtics hors de l’eau.

« Ils n’ont vraiment que deux scoreurs, donc si l’un d’entre eux est en difficulté, les Celtics n’ont aucune chance de gagner », a-t-il ajouté. « Pour que les Celtics aient une chance d’être dans le match et de le gagner tous les soirs, Brown et Tatum doivent être remarquables. Et c’est impossible à faire tous les soirs. Ils ne marquent pas assez de points ».

Un constat qui s’est vérifié sur le dernier match, puisque Jayson Tatum est passé complètement à côté de son match en attaque, avec notamment un triste 0/7 derrière l’arc, rédhibitoire pour ces C’s version 2021/22.

Robert Parish a ainsi répété l’importance de disposer d’un bon « distributeur » et d’une « force de dissuasion constante » au poste 5, des rôles censés être occupés par Marcus Smart et Robert Williams III, actuellement blessés et qui manquent donc à l’équipe en termes d’équilibre.