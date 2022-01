Terry Rozier impitoyable avec Boston

Auteur d’un match à 28 points (10/18) et 10 passes décisives, Terry Rozier s’est rappelé au bon souvenir de Boston la nuit dernière, à l’occasion de la victoire des Hornets sur le parquet de son ancienne équipe.

« Battre une équipe comme Boston, je pense que je parle pour beaucoup de monde, c’est un sentiment agréable » appréciait « Scary Terry ». « C’est une équipe habituée à la gagne, une équipe composée de grands joueurs, qui se battent jusqu’au bout. Comme j’ai dit plus tôt, nous voulions marquer les esprits. Donc c’est très bien d’être venu dans cette salle et d’avoir gagné, car nous voulons atteindre le point, en tant qu’équipe, où eux en sont. »

Son coéquipier pendant trois saisons, Jaylen Brown reconnaissait que l’arrière avait livré une belle prestation, mais pestait sur le fait que son équipe ne l’ait pas davantage empêché de prendre ses aises dans son ancienne salle.

« Il s’amusait beaucoup trop. Terry est un grand joueur, c’est mon gars. On a défendu correctement sur lui mais on ne l’a pas suffisamment gêné. Il a planté des tirs dans cette salle, et il a pris feu. On ne peut pas laisser cela se produire » expliquait ainsi l’arrière/ailier de Boston.

Pour Terry Rozier, cette performance s’inscrit dans la continuité d’un mois de janvier de très bonne facture. Alors qu’il peinait à trouver son rythme depuis le début de la saison, la faute à des pépins physiques puis une mise à l’isolement, le Hornet monte en puissance depuis le passage à la nouvelle année (21.7 points de moyenne en 9 matchs), et les Hornets prospèrent (6 victoires sur leurs 7 derniers matches, à 3 victoires de la 3e place de l’Est).