Terry Rozier en quête de continuité

Étincelant durant ses deux premières saisons en Caroline du Nord, au point de faire oublier Kemba Walker, l’ancien meneur de la fac de Louisville peine à confirmer cette année.

D’abord, il y a eu cette blessure à la cheville, survenue mi-octobre à l’entrainement, à quelques jours du début de la saison. Refusant d’abandonner ses coéquipiers, il avait pris part à l’entre-deux dès le deuxième match face à Cleveland, ce qui s’est avéré évidemment être une mauvaise idée puisqu’il a manqué les 4 matchs suivants. À son retour, Terry n’était plus si Scary : sur les 13 rencontres suivantes, le scoreur n’a dépassé les 20 points marqués qu’à 4 reprises…

Ensuite, il y a eu ce cluster de cas de Covid apparu au sein de l’organisation des Hornets à la fin-novembre. Un timing désastreux puisque Rozier, qui faisait partie des « infectés », commençait à trouver un semblant de rythme (4 sorties à 25 points ou plus en 5 matchs). De nouveau absent pour 4 nouvelles rencontres, il est revenu à la mi-décembre, peinant une fois de plus à enchainer (4 matchs, 2 en-dessous de la barre des 10 points).

Un équilibre à trouver

En manque de repères, l’intéressé reconnait volontiers qu’il peine à trouver le bon équilibre.

« Pour être honnête, j’ai l’impression que je suis trop hésitant alors que j’ai simplement à jouer mon jeu. Quand je suis sur le terrain, que je souris et que je m’amuse, c’est là que je suis à mon meilleur niveau. Mais comme j’ai dit, mes coéquipiers et mes coachs n’ont jamais douté de moi. Donc ça va venir, ça va venir. Je dois cesser d’être hésitant pour jouer comme si j’étais au playground » déclare-t-il au Charlotte Observer.

Pas question de perdre confiance pour autant

La nuit dernière face à Utah, pour son cinquième match depuis son retour d’isolement, l’ancien des Celtics a été transparent durant 36 minutes avant de trouver des sensations dans le quatrième quart-temps, pas loin d’être fatal aux Jazzmen. S’il regrette forcément son retard à l’allumage, il assure être en confiance malgré les turbulences.

« Je n’ai jamais perdu confiance. J’ai simplement commencé à rentrer mes tirs. Je suis humain, je rentre des tirs, j’en manque d’autres. Je pense que je traverse quelques turbulences en ce moment, mais mes coéquipiers et le staff continuent de me faire confiance. Et je sais que je vais me sortir de là. J’ai déjà connu ça »

Même son de cloche chez son coach James Borrego, agacé par les performances récentes de son équipe mais pas inquiet pour son leader offensif après son quatrième quart-temps réussi face au Jazz.

« On veut juste qu’il soit confiant. Sur le terrain, il est une arme pour nous. On a besoin qu’il affiche la mentalité avec laquelle il a joué ce soir. On croit en lui, on lui fait confiance. Il a connu des hauts et des bas, la blessure, l’affaire du Covid. Il a traversé un début de saison compliqué. Mais tout ira bien pour lui. C’est un professionnel, il est confiant. Les tirs font finir par rentrer, il sait qu’on croit en lui »