Kelly Oubre Jr. réclame plus de communication chez les Hornets

Parmi les premières équipes durement touchées par les mises à l’isolement de ses joueurs majeurs, les Hornets peinent à retrouver un second souffle et restent sur huit revers sur leurs onze derniers matchs.

Aujourd’hui, il ne reste plus que Cody Martin à l’isolement, mais Charlotte a malgré tout pris l’eau cette nuit face à Phoenix, repartant de l’Arizona avec un revers de 31 points dans les gencives (137-106).

Le premier quart-temps dans le viseur

Le principal problème est identifié : le premier quart-temps, où Charlotte s’est pris les pieds dans le tapis sur les trois défaites de son « road trip », encaissant un total de 115 points pour 59 inscrits. En moyenne, les coéquipiers de LaMelo Ball ont donc entamé le deuxième quart-temps avec près de 19 points dans la vue sur ces trois derniers matchs. Face aux Suns, ils ont livré leur pire premier quart-temps de la saison, se retrouvant menés 37 à 15.

La question semble sensible, à en lire la réponse de James Borrego, agacé de voir cette situation se répéter et qui demande à ses joueurs de lier la parole aux actes.

« À un certain niveau, il doit y avoir de l’action derrière. On a assez parlé de ça, il n’y a plus rien à en dire. Il s’agit d’agir. Soit je dois faire quelque chose au niveau du cinq de l’équipe, soit ils trouvent les moyens de mieux répondre dans le premier quart-temps. On le sait, maintenant il faut agir, point barre », a-t-il lancé.

Ne pas renoncer à la critique

Principalement utilisé en sortie de banc, Kelly Oubre Jr. a quant à lui pointé le manque de communication mais aussi de dureté entre les joueurs d’une équipe qui tournait plutôt bien jusque-là, avec un collectif épanoui.

« Je pense que ça se résume à ça au final : on s’apprécie tellement que parfois, on ne va pas s’en prendre à un frère lorsqu’il n’est pas dedans ou lorsqu’il fait une erreur. Parce que quand tu fais une erreur, tu t’en veux déjà à toi-même. On doit trouver une solution, mettre nos ego et notre fierté de côté. Je ne dis pas qu’on a ce truc-là, mais je crois qu’il faut avancer là dessus, nous responsabiliser les uns les autres, pour être la meilleure équipe possible ».

Il manque peut-être à Charlotte un leader vocal défensif, ce joueur qui va recadrer tout le monde sans forcément prendre de pincettes, et dont le groupe sait qu’il le fait pour le bien de l’équipe. Un taulier, un Marcus Smart, un Pat Beverley, un Draymond Green… On peut noter aussi ce manque de caractère sur les matchs à l’extérieur. Les Hornets en ont déjà perdu 12 (sur 20). Seul le Magic a fait pire dans l’ensemble de la NBA (15 revers sur 19).

Miles Bridges a en tout cas insisté sur le fait que ce manque de communication n’était pas le résultat d’une mauvaise ambiance, même si les esprits peuvent être malmenés au cours d’une telle série. Kelly Oubre Jr. espère pour sa part que le déclic arrivera, rappelant également que le groupe était encore jeune, par l’âge et le vécu commun.

« On doit juste pouvoir s’entraider les uns avec les autres, parler continuellement des situations dans lesquelles on se retrouve », a-t-il ajouté. « On est un groupe jeune, on apprend encore. On s’appuie les uns sur les autres plus que tout parce qu’aucun de nous n’est parfait. On essaie tous de progresser sur notre jeu et nos connaissances. On doit donc s’entraider et pouvoir se tenir responsables, les uns envers les autres. C’est le plus important. Pouvoir faire une remarque, de façon respectueuse, à un joueur qui fait une erreur, et pouvoir prendre cette critique de façon constructive pour continuer à avancer, si on veut atteindre le niveau supérieur ».

Charlotte a encore deux gros matchs à venir avant de boucler son road-trip, à Utah ce soir, puis à Denver.