La colère gronde à Utah

Celle-là, personne ne l’avait vu venir ! Même si le Jazz est dans une mauvaise passe, la réception des Rockets était l’occasion parfaite pour les coéquipiers de Rudy Gobert de remettre les pendules à l’heure. Il n’en a rien été ! Les hommes de Quin Snyder n’ont jamais été en mesure de mettre les Texans hors d’état de nuire, et ils ont fini par encaisser un nouveau revers des plus embarrassants face au dernier de la classe à l’Ouest (111-116).

Les Rockets ont commencé à croire en leurs chances lorsque Christian Wood a terminé le troisième quart-temps d’un 3-points du milieu de terrain au buzzer sur la tête de Rudy Gobert. Le genre de panier qui a laissé penser aux hommes de Stephen Silas que tout était possible sur ce match. Et ça sera le cas, puisque Houston va shooter à 49% d’adresse derrière l’arc (22/45) et tuer le suspense sur un ultime panier de Kevin Porter Jr. à 22 secondes de la fin… à 3-points.

Trop d’erreurs

Habituellement mesuré, Quin Snyder n’a pas pu contenir sa colère après la rencontre, notamment sur le manque de concentration de son équipe en défense.

« On a simplement eu de multiples défaillances au cours du match, sur plusieurs points, au niveau défensif », a-t-il regretté. « On a aidé lorsqu’on n’aurait pas dû, on n’a pas reconnu nos avantages sur des situations de un-contre-un, on n’a pas été concentrés sur les détails de ce qu’on essaie de faire sur le plan défensif. On n’a pas communiqué ni réagi collectivement. On a eu des absences, avec des gars qu’on ne devait pas laisser seuls et qu’on laisse se procurer des situations de tirs. On n’a pas été aussi concentrés sur notre exécution défensive à tous les niveaux et quand on ne tire pas aussi bien, ça fait la différence ».

En ce sens, Quin Snyder explique davantage la réussite des Rockets sur le tir extérieur par le manque d’implication de ses joueurs en défense.

« Ils ont mis leurs tirs, mais ils ont eu des situations ouvertes parce que nous n’avons pas communiqué ou fait une erreur », a-t-il ajouté. « Il y en a beaucoup qu’ils n’auraient pas dû pouvoir prendre si nous avions été plus concentrés et si nous avions communiqué comme nous devrions le faire ».

Gare à Detroit demain !

Alors qu’on pouvait penser que les soucis défensifs d’Utah allaient se régler avec le retour de Rudy Gobert, les deux derniers matchs sont venus rappeler aux troupes de Quin Snyder que la défense était l’affaire de tous et devait être la priorité de chaque joueur de l’équipe.

« Quand on pense à l’attaque, qu’on réagit au fait de manquer un tir ou un coup de sifflet, lorsque nous ne sommes pas connectés de ce côté du parquet, ça nous rend la tâche plus difficile. Ça concerne tout le monde, de Rudy (Gobert) à Bojan (Bogdanovic) en passant par Royce (O’Neale), Trent (Forrest), Joe (Ingles)… nous tous. La défense se joue collectivement, et les trous d’airs que nous avons connus ce soir nous ont amenés à cette situation, et on l’a payé. Tout le monde a un travail à faire et si vous n’êtes pas concentré sur votre travail les soirs comme ce soir, les adversaires vous le feront payer ».

Réaction attendue ce vendredi avec un nouveau match à domicile à la portée des Jazzmen, face à Detroit, même si les Pistons ont déjà battu Utah il y a dix jours dans le Michigan, avant d’attaquer le « back-to-back » de la mort, sur le parquet de Golden State puis de Phoenix.