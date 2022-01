En l’absence de Kevin Durant, Kyrie Irving a pris ses responsabilités

La satisfaction a été à la hauteur du soulagement du côté de Brooklyn suite à cette victoire acquise sur le fil (118-119), après deux ultimes tentatives à 3-points ratées des Wizards dans les dernières secondes.

Particulièrement pour Kyrie Irving qui a pu fêter sa grosse prestation (30 points, 7 passes décisives en 38 minutes) par un succès, le premier acquis en présence du meneur depuis la blessure de Kevin Durant.

« J’aime la pression. Elle fait ressortir le meilleur de moi-même. Je suis aussi capable d’alimenter l’énergie de l’équipe, que ce soit en communiquant avec les gars sur de courts échanges, que ce soit sur le parquet ou en dehors », a-t-il glissé après la rencontre alors que son rôle est désormais plus important en l’absence de KD. « J’essaie simplement d’exiger plus de chacun d’entre nous, de moi-même d’abord, mais aussi de nous tous. Ce ne sera jamais parfait. Mais on fait avec ce qu’on a et on ne pourra pas remplacer les absents. Mais ce qu’on peut faire, c’est remplir la feuille de stats avec ces petites choses, celles qu’on voit et celles qu’on voit moins ».

Profiter de chaque moment pour progresser, individuellement et collectivement

Même s’il ne peut jouer qu’à l’extérieur, Kyrie Irving sait qu’il va devoir en faire plus pour gérer la cohésion de l’équipe alors que le leader des Nets est désormais sur le flanc. Son rôle ne va pas se limiter qu’au terrain, et Steve Nash voit déjà les effets de cette mue, estimant que son meneur avait été « brillant » face aux Wizards.

« Je pense que Kyrie essaie vraiment de s’intégrer au groupe et de retrouver son rythme », a-t-il déclaré. « Évidemment, vous voyez des moments où il est exceptionnel et où on dirait qu’il n’est jamais parti et d’autres moments où vous vous dites : ‘C’est un tout nouveau joueur, qui évolue au sein d’un groupe avec lequel il n’a jamais joué’, donc ça prend du temps aussi. Je ne pense pas qu’il se mette trop de pression. Nous voulons qu’il soit libre, qu’il ait cette période où il ne peut pas se surmener ou en faire trop, juste pour se sentir à l’aise. Il aide notre équipe, qu’il essaie de passer 40 points chaque soir ou qu’il essaie simplement de s’intégrer. C’est un très bon joueur et il complète bien notre groupe ».

De retour depuis deux semaines, le joueur, lui, continue de savourer chaque instant, après avoir manqué plus de deux mois de compétition.

« C’est incroyable. Je ne prends pas un seul jour pour acquis. Je remercie Dieu chaque jour d’avoir cette opportunité, non seulement de jouer au basket, mais aussi d’être entouré de gens formidables. On a un groupe qui grandit ensemble, puis lorsqu’on quitte la salle, en étant tous loin de nos familles, à l’extérieur, on s’en tient à cette mission qu’on essaie d’accomplir, mentalement, physiquement, spirituellement, émotionnellement et on essaie de rester équilibrés », a-t-il conclu.