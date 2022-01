Evan Fournier : « Le genre de match qui me maintient éveillé la nuit »

Alors qu’ils avaient remporté cinq matchs consécutifs sur le parquet du Madison Square Garden, les Knicks viennent d’y perdre à deux reprises en l’espace de quelques heures, lundi face au « show » Miles Bridges à l’occasion du « MLK Day » puis la nuit dernière, face aux Timberwolves.

Malgré 18 pertes de balles, 9 lancers-francs manqués et 30 fautes, les Knicks étaient pourtant dans le match jusqu’au bout. Auteur de la tentative d’égalisation à 10 secondes du buzzer final, Evan Fournier, qui a marqué 27 points durant la rencontre, n’a pas fait mouche et s’affichait particulièrement déçu en conférence de presse.

« C’est une défaite difficile à encaisser. Surtout en étant celui qui a manqué le tir de l’égalisation, c’est le genre de match qui me maintient éveillé la nuit. On se sent mal le lendemain matin, mais c’est la réalité de cette ligue » regrettait-il. « Nous n’avons pas joué collectif au début, on ne faisait pas des actions intelligentes, on ne jouait pas assez les uns pour les autres. Notre troisième quart-temps était très bon, on a fait des bonnes choses. Donc on doit analyser tout cela et aller de l’avant car nous devons rebondir. Mais c’est très frustrant. »

Surtout que New York (22 victoires – 23 défaites) n’arrive toujours pas à réintégrer le Top 10 à l’Est.

« On doit continuer à se battre. Cette ligue est impitoyable » livrait Kemba Walker, alors que Tom Thibodeau mettait lui en lumière le manque de précision de ses joueurs dans les moments cruciaux. « C’était une bataille, un match disputé. Nous n’avons simplement pas fait ce qui était nécessaire pour gagner en fin de match. »