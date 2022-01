Les Lakers prêts à lâcher Talen Horton-Tucker ?

Rien n’a encore bougé à Los Angeles, mais entre les rumeurs autour de Frank Vogel, qui serait sur un siège éjectable, et celles qui concernent certains joueurs, Kent Bazemore et DeAndre Jordan notamment, on sent bien que les dirigeants cherchent des solutions.

Sauf que pour monter des transferts, les Lakers sont piégés par la nature et le niveau des contrats de leur effectif.

Car outre les énormes salaires de LeBron James et Anthony Davis, qui sont intouchables de toute façon, on retrouve évidemment celui de Russell Westbrook, puis derrière, on retombe très vite à des contrats minimum d’un an : Carmelo Anthony, Trevor Ariza, Avery Bradley, Dwight Howard…

Pour résumer : Russell Westbrook a un énorme salaire, difficile à bouger car peu attractif, et les autres (sauf Kendrick Nunn, 5 millions par an, mais qui n’a pas encore joué…) tournent à seulement 2.6 millions de dollars. Ce n’est donc pas l’idéal pour proposer des échanges et c’est là que Talen Horton-Tucker peut être très utile.

D’après le Los Angeles Times, les Lakers sont prêts à s’en séparer, pour faciliter les transactions. Les dirigeants apprécient ce jeune arrière de 21 ans, qui tourne à 10.6 points de moyenne cette saison, puisqu’ils l’ont prolongé l’été dernier, mais son contrat de 32 millions de dollars sur trois ans (il pourra tester le marché en 2023) est sans doute le plus bel atout pour récupérer un ou plusieurs « role player » plus utiles.