Echange en triangle entre les Spurs, les Nuggets et les Celtics

La rumeur avait vu juste : les Nuggets étaient effectivement intéressés par Bryn Forbes et le shooteur des Spurs débarque à Denver dans un échange en triangle.

Les Celtics s’invitent ainsi dans la transaction puisqu’ils envoient Juancho Hernangomez à San Antonio, et ils récupèrent deux blessés « longue durée » des Nuggets, PJ Dozier et Bol Bol. Dans la transaction, le Denver Post rapporte que les Spurs récupèrent aussi un second tour de Draft des Nuggets (2028).

Pour Denver, ce deal est triplement gagnant. D’abord, il leur permet d’écarter deux joueurs qui ne joueront plus cette saison. Ensuite, ils récupèrent ce shooteur qu’ils convoitaient. Enfin, ça leur permet de libérer un spot dans l’effectif et ainsi de faire de la place pour DeMarcus Cousins.

Côté Boston, on récupère deux joueurs blessés et en fin de contrat, et on se sépare d’un élément qui n’apportait rien (1.1 point par match en 18 matches) mais l’équipe est presque sortie de la « luxury tax ». Reste à savoir si l’air texan permettra à Juancho Hernangomez de retrouver les qualités qui lui avaient permis de percer aux Wolves.