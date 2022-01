Chandler Parsons prend sa retraite

Suite à son grave accident de voiture, en janvier 2020, Chandler Parsons avait été coupé par les Hawks quelques jours après, et on se demandait alors si on le reverrait un jour sur un parquet NBA…

Deux ans après, la réponse est définitivement non puisque l’ailier de 33 ans n’était toujours pas revenu à la compétition et surtout parce qu’il vient d’annoncer, sur Instagram, qu’il prenait sa retraite.

« Les deux dernières années ont été dingues et j’ai mis beaucoup de choses en perspective », écrit-il. « J’ai voulu être un joueur NBA toute ma vie et je voulais jouer au basket au plus haut niveau. Je peux dire avec fierté que je l’ai fait ! Ce n’était pas parfait, mais c’était énorme et je veux remercier chaque personne qui m’a aidé à atteindre ce rêve. […] Merci aux Rockets, Mavericks, Grizzlies et Hawks d’avoir cru en moi, de m’avoir offert l’opportunité de vivre mon rêve. […] Les voyages, les séquences vidéos, les matches vont me manquer, mais je suis impatient d’écrire un nouveau chapitre de ma vie. »

Il débute à… Cholet !

En effet, tout ne fut « pas parfait », surtout en deuxième partie de carrière, comme Chandler Parsons l’écrit lui-même. Pourtant, tout avait bien commencé. Arrivé tard en NBA, à 23 ans, après un petit passage par Cholet et la France, l’ailier, drafté au second tour en 2011, a rapidement montré de belles choses à Houston.

Joueur discret et propre, il mettait sa quinzaine de points dans une franchise construite autour de James Harden puis de Dwight Howard.

Il confirme ensuite deux saisons de suite à Dallas, où il avait signé en 2014. Fort de ses solides saisons dans le Texas, en 2016, comme tant d’autres, il profite de l’explosion du salary cap pour signer un énorme contrat de 94 millions de dollars sur quatre ans à Memphis.

Des genoux qui lâchent et un contrat traîné comme un boulet

Sauf que, à partir de ce moment-là, tout se complique pour lui sur le plan physique. Il est opéré du genou avant le début de saison et ne dispute que 34 matches. La saison suivante ? 36 rencontres seulement. En 2018/2019 ? 25 petites parties… Ce sont toujours ses genoux qui grincent et des opérations à répétition le plombent année après année.

Forcément, il est critiqué pour ses performances, en chute libre, alors qu’il est payé plus de 20 millions de dollars par an. Pour Memphis, il devient un boulet et un des pires rapports qualité/prix de la ligue, alors même qu’il était tout le contraire à Houston (un salaire à moins d’un million de dollars la saison).

L’été 2019, les Grizzlies parviennent enfin à s’en séparer. Il est transféré vers Atlanta où il ne rebondit toujours pas. Pis encore, en janvier 2020, quelques jours avant le décès de Kobe Bryant, il est victime d’un grave accident de voiture. On parle alors d’une « lésion cérébrale traumatique » et d’une carrière en danger.

Écarté des parquets depuis, il avait donné des nouvelles pour la suite de sa carrière, sans réelle conviction, en novembre dernier. « On verra. Je m’entraîne, je reste en forme, mais j’essaie de me remettre de cet accident de voiture, alors on verra. Je dois encore gérer tout ça mais j’essaye toujours de m’entraîner. »

Finalement, à 33 ans, il a bien décidé de raccrocher les sneakers et quitte la NBA après 440 matches de saison régulière disputés (13 de playoffs). Il aura compilé 12.7 points et 4.5 rebonds de moyenne, mais ce sont essentiellement ses saisons dans le Texas qui resteront, tant la suite a été pénible pour lui.