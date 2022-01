Sacré Top 10 pour le « Martin Luther King Day », avec Russell Westbrook qui s’offre la première place avec son dunk sur Rudy Gobert. Kyle Kuzma, qui a postérizé Joel Embiid, est lui à la troisième place.

Entre les deux, on retrouve le superbe layup à 360° (et pas dans le sens le plus facile) de Ja Morant !