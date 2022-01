Le MVP de la nuit | Devin Booker reste bouillant

Player Of The Week, Devin Booker n’a pas l’intention de rendre ce trophée puisqu’il enchaîne avec son meilleur match de la saison. On l’avait déjà vu prendre feu la semaine dernière, mais il fait encore mieux face aux Spurs avec 48 points en 35 minutes à 18 sur 33 aux tirs. Et il noircit à nouveau la feuille avec 6 passes, 5 rebonds et 3 interceptions dans la victoire des Suns (121-107).

Il a donné le ton d’entrée avec 18 points dans le seul premier quart-temps ! « J’ai le plus grand des respects pour les Spurs. J’ai conscience de leur niveau, et plus particulièrement dans leur salle. Je voulais être agressif dès le début de match. »

Pour le servir, Chris Paul évidemment, admiratif de l’adresse de son coéquipier.

« Il shoote comme ça depuis un moment… Je pense qu’on possède une équipe qui aime voir les autres briller, et quand on a quelqu’un qui est chaud comme ça, on essaie de le nourrir de ballons, tout en faisant le bon geste. Pour nous, le but ultime reste de gagner le match. »

Avec le duo Paul-Booker aux commandes, les Suns enchaînent une 4e victoire de suite, et ils creusent l’écart en tête de la conférence Ouest, mais aussi de la NBA. Ce sera compliqué d’aller les chercher, d’autant que leurs poursuivants ont tous des pépins, qu’il s’agisse de Golden State ou Brooklyn. Mais Booker reconnaît que les jambes sont lourdes.

« J’avais déjà inscrit beaucoup de points dans des défaites, mais là, c’est différent. J’essaie de gagner des matches, et cela surpasse tout ! Tout le monde est un peu fatigué, moi le premier. Mais on trouve des solutions en se soutenant les uns les autres. »

Pour Monty Williams, la réussite des Suns, et de Devin Booker en particulier, tient beaucoup à Chris Paul. Il dirige le jeu de son équipe d’une main de maître, mais aussi le tempo du match. A chaque fois que San Antonio s’est rapproché, CP3 a sorti l’action qu’il fallait.

« C’est le privilège d’avoir Chris Paul. Chris peut lire le match, et quand il le lit, il lance les systèmes qui permettent à Book d’avoir la balle à certains endroits précis. Quand un gars est chaud comme ça, il faut juste lui donner la balle dans de bonnes conditions, et écarter le jeu proprement. »