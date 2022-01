Frank Vogel de plus en plus frustré par la défense des Lakers

Après deux saisons à faire partie des meilleures défenses de la ligue, les Lakers de Frank Vogel connaissent désormais une chute brutale de ce côté du terrain. Clairement, depuis le début de saison, ils inquiètent dans ce domaine.

Les chiffres le prouvent aussi bien que les images : avec 113.3 points encaissés par match, Los Angeles n’est que la 27e défense de la ligue à la moyenne, et la 19e, seulement, à l’efficacité (110.3 points), c’est-à-dire les points encaissés sur 100 possessions.

Face aux Nuggets, les Californiens ont encaissé 133 points et c’est déjà la 13e fois cette année, ainsi que la troisième fois de suite, qu’ils concèdent au moins 125 points dans une rencontre…

« Quand on se fait botter les fesses, on n’a pas le bon langage corporel », avoue Frank Vogel, qui ne cache plus sa frustration, à Laker Nation. « On doit faire mieux, en matière d’efforts. On a bien commencé, au niveau de l’énergie. Nikola Jokic crée des problèmes pour n’importe quelle défense, donc pour la nôtre. On a besoin de faire des prises à deux et ils ont sanctionné ça, ils ont fait un très gros match. »

Gros match de l’adversaire ou non, le constat reste le même : les Lakers souffrent en défense. Il est évident que l’absence d’Anthony Davis, qui pourrait revenir d’ici la fin du mois, pèse lourd, mais les problèmes sont plus profonds.

« On doit revenir au tableau noir et remettre notre défense dans le bon sens », poursuit le coach. « On n’a pas été bon ces derniers temps. Globalement, ce n’est pas suffisant. Le groupe est nouveau et on essaie d’apprendre notre système, nos prises à deux à tout le monde. Chacun apprend sur le tas. On n’a pas eu beaucoup d’entraînements pour connecter ce groupe comme cela serait nécessaire et on y travaille. On fait notre possible, mais c’est clair que le compte n’y est pas pour l’instant. »