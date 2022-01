Devin Booker en feu, les Suns remettent les Pistons à leur place

Malgré l’horaire matinal à Detroit (13h), les deux équipes débutent pied au plancher. Les défenses restent aux vestiaires durant le premier quart-temps et on assiste à un festival d’attaque. En feu d’entrée, Devin Booker inscrit 15 points et Cade Cunningham lui répond avec 10 points et 3 passes. Les deux hommes défendent l’un sur l’autre, se rendent coup pour coup et livrent un très beau duel dans le match. À l’issue du premier quart-temps, les Suns mènent les débats (39-35) grâce à une adresse diabolique (16/20) et 11 passes décisives.

Le second quart-temps est aux antipodes du premier : la cadence offensive chute, l’adresse des deux équipes aussi (43% pour les Suns, 29% pour les Pistons). Les « role players » pointent le bout de leur nez en relais de leurs leaders : Cam Payne inscrit 12 points côté Phoenix quand Trey Lyles et Hamidou Diallo apportent 9 points chacun côté Detroit. Toujours largement en contrôle malgré un second quart-temps clairement moins bon que le premier, les Suns rejoignent les vestiaires avec une avance de 10 points (64-54), derrière les 21 points (9/11) de Devin Booker.

Après la pause, les Suns remettent un coup d’accélérateur : 39 points (13/25) marqués dans le troisième quart-temps, dont 9 de Devin Booker qui continue de faire régner le chaos dans la défense des locaux et porte son total à 30 points en 36 minutes. Submergés par la puissance de feu offensive de leurs adversaires, les Pistons accusent un retard de 21 points à l’issue du troisième quart-temps (103-82).

Le dernier quart-temps est un long « garbage time » auquel Devin Booker ne prend pas part. Les bancs se vident et terminent la rencontre, qui se solde par une victoire autoritaire des Suns, jamais mis en danger.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La sortie prématurée de Deandre Ayton. Après un premier quart-temps réussi (6 points et 2 passes), le pivot a rejoint les vestiaires et n’est jamais revenu du match. Sur leur compte Twitter, les Suns ont révélé qu’il souffrait d’une entorse à la cheville.

– L’expulsion de Cade Cunningham. Le rookie a reçu deux fautes techniques durant le troisième quart-temps, résultant ainsi sur son expulsion. La première pour avoir réfuté de manière trop véhémente une faute sifflée à son encontre, la seconde… pour avoir célébré un dunk en pointant son banc du doigt.

TOPS/FLOPS

✅ Le duel Devin Booker vs Cade Cunningham. Le premier a terminé la rencontre avec 30 points (11/18), 4 rebonds et 4 passes en 29 minutes, et le second lui tenait tête (21 points à 9/15 et 4 passes) avant d’être coupé dans son élan par une explosion très sévère. Opposés en défense dès l’entre-deux, le All-Star des Suns et le rookie vedette des Pistons se sont livrés un formidable duel, malheureusement écourté par le corps arbitral.

✅ Trey Lyles. En sortie de banc, l’ancien joueur des Spurs a brillé : 17 points (6/8), 6 rebonds et 2 passes en 19 minutes. Dans cette équipe de Detroit en reconstruction et en quête d’une nouvelle identité, l’intérieur semble avoir trouvé sa place.

✅ Le banc des Suns. Sous les panneaux, Javale McGee s’est montré sous son meilleur jour (20 points et 6 rebonds) suite à la sortie prématurée de Ayton. À l’extérieur, Cam Payne (19 points, 5 rebonds, 5 passes) et Landry Shamet (11 points et 5 passes) ont profité de la défense permissive des Pistons pour faire gonfler leurs stats. En relais d’un Devin Booker chaud comme la braise, les trois remplaçants ont maintenu la pression sur leurs adversaires.

⛔ Isaiah Stewart. Le pivot n’a pas profité de la sortie rapide de Deandre Ayton et termine avec une timide ligne de stats : 5 points à 2/8 aux tirs, et 6 rebonds. Son coach Dwane Casey lui a préféré Trey Lyles puis Luka Garza en deuxième mi-temps.

LA SUITE

Detroit (10-32) : mardi, déplacement dans la Baie pour affronter les Warriors

Phoenix (33-9) : deuxième match d’un « back-to-back » dès demain, à San Antonio