Ayo Dosunmu signe un double-double record dès sa troisième titularisation

Lonzo Ball et Zach LaVine tous deux touchés au genou, Billy Donovan s’est tourné vers un cinq majeur inédit pour affronter Boston la nuit dernière. Si DeMar DeRozan et Nikola Vucevic étaient bien là à l’entre-deux, les trois autres postes étaient occupés par des petits « nouveaux » : Alfonzo McKinnie était sur le poste 4 en remplacement de Derrick Jones Jr, également blessé, alors que les deux meneurs habituellement remplaçants, Coby White et Ayo Dosunmu, débutaient sur les postes 1 et 2.

Malgré la courte défaite de son équipe, le natif de la « Windy City » a brillé, compilant son premier double-double en carrière (21 points à 9/10 aux tirs et 10 passes) pour sa troisième titularisation seulement. Il est devenu au passage le premier rookie de l’histoire de la NBA à réaliser un match à 20 points et 10 passes à 90% de réussite.

Un apprentissage accéléré, au gré des absences

Après le match, le rookie appréciait la confiance accordée par son coach, qui l’a laissé sur le terrain pendant près de 39 minutes, essentiellement pour faire face à Jayson Tatum.

« Il faut grandir vite dans cette ligue » notait Ayo Dosunmu. « Dès le début de la saison, on a perdu des gars, à cause des blessures ou du Covid. Donc j’ai du être présent. Et le fait que le coach me demande de défendre leur meilleur joueur est un compliment. J’essaye de me battre, de jouer comme je sais le faire. »

« C’est une ligue d’opportunités et il y a tellement de matchs qu’il est impossible de se laisser gagner par ses émotions » poursuivait-il. « Vendredi soir j’avais passé une mauvaise soirée (0 point à 0/5 en 30 minutes), je n’avais pas joué à mon niveau habituel. Mais je savais que j’avais une chance de me rattraper aujourd’hui. »

Meilleur joueur des Bulls durant la rencontre (27 points, 6 rebonds, 6 passes), Nikola Vucevic ne manquait pas de couvrir son jeune coéquipier de compliments.

« Il a bien joué. Pour un jeune gars comme lui, de jouer avec autant de contrôle, sans précipiter ses décisions, c’est impressionnant » appréciait « Vooch ». « Surtout qu’il s’agit de sa troisième titularisation seulement. Il a bien joué des deux côtés du terrain, et c’est le cas depuis le début de l’année. C’est une grosse addition pour nous. »