Damian Lillard : « J’avais le sentiment que c’était le moment de ravaler ma fierté »

Damian Lillard est donc finalement passé sur le billard pour régler ce souci aux abdominaux qu’il traîne depuis longtemps et qui a gâché ses Jeux olympiques et son début de saison. Le meneur a patienté le plus longtemps possible mais étant donné ses performances et les résultats des Blazers, il accepte enfin de prendre du recul.

« Ce n’était pas facile du tout parce que j’adore être sur le terrain. J’aime être sur le terrain et jouer », explique-t-il au site de son équipe. « J’ai toujours été disponible pour jouer mais je pense que plus vous vieillissez, plus vous avez d’expérience, pas seulement dans le sport mais dans la vie, et il devient plus important d’être stratégique. Ma fierté pourrait me pousser à me dire : ‘Continue à te battre, fais ton boulot encore une fois. Essaie d’aller en playoffs’. Mais avec l’âge, je sais que je ne peux rien faire de tout ça si je ne suis pas au mieux de ta forme. Je ne suis pas en bonne santé, mon esprit et mon corps ne sont pas sur la même longueur d’onde. »

Damian Lillard a pourtant tout fait pour retarder au maximum l’échéance, en tentant de soulager la douleur par de multiples phases de repos, ou des injections de cortisone. Avant que l’opération ne devienne inéluctable.

« Je sais que l’opération sera finalement ce qu’il y a de mieux pour l’équipe, également », assure-t-il. « Je préfère être égoïste pour l’équipe, pour notre organisation et la direction que je souhaite pour elle. Cela n’avait aucun sens de continuer à faire ce que nous faisions. D’accord, il s’agit de faire un pas en arrière, mais pour ensuite faire quelques pas en avant. C’est juste ce qui devait arriver ».

Pour le meneur de 31 ans, il fallait de toute façon faire quelque chose pour casser la spirale négative.

« C’est quelque chose contre lequel je me suis battu pendant les quatre dernières années, quatre années et demie. Je faisais ça pour permettre à l’équipe de briller, mais plus j’étais en mauvaise santé, plus cette possibilité s’éloignait. J’ai simplement senti que le moment était venu. Dans l’état actuel de notre équipe et de ma santé, j’ai senti que c’était le moment de le faire, de ravaler ma fierté et de penser au long terme. Mon esprit voulait faire quelque chose que mon corps ne pouvait pas faire », conclut-il ainsi.

Une absence qui permet en tout cas à son protégé, Anfernee Simons, de prendre des responsabilités.